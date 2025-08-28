El Kremlin sigue interesado en proseguir las conversaciones de paz en Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, espera antes de las conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente interino de la República de Malí, Assimi Goita, en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia

El Kremlin dijo el jueves que seguía interesado en proseguir las conversaciones de paz sobre Ucrania a pesar del mortífero ataque ruso nocturno sobre Kiev.

Las autoridades ucranianas dijeron que el ataque había matado al menos a 15 personas, entre ellas cuatro niños, en un ataque sobre la capital ucraniana que el presidente Volodímir Zelenski dijo que era la respuesta de Moscú a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a su guerra.

Al preguntar al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, si había contradicción entre el deseo declarado de Moscú de avanzar en las conversaciones de paz y el ataque dijo a los periodistas que ambas partes seguían atacándose, pero que Rusia seguía interesada en lograr sus objetivos por la vía diplomática.

Según Peskov, las fuerzas rusas siguen atacando infraestructuras militares y relacionadas con el ejército ucraniano. Peskov ha afirmado en repetidas ocasiones que Rusia no ataca deliberadamente a civiles.

Dijo que Ucrania también seguía atacando infraestructuras rusas, incluidas las civiles.

"La operación militar especial continúa. Se puede ver que los ataques contra la infraestructura rusa, a menudo contra la infraestructura civil rusa, por parte del régimen de Kiev también continúan".

"Las fuerzas armadas rusas también están llevando a cabo sus tareas. Como se ha dicho, siguen atacando infraestructuras militares y relacionadas con el ejército".

"Los ataques tienen éxito, los objetivos son destruidos y la operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar nuestros objetivos por medios políticos y diplomáticos".

Con información de Reuters