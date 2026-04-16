Policía investiga amenaza de bomba en vivienda del hermano del papa León en las afueras de Chicago

FOTO DE ARCHIVO: El Papa León XIV visita Camerún

La ​policía investigaba el jueves una amenaza de bomba recibida en la vivienda del hermano ‌del papa León, ‌John Prevost, situada en el área de Chicago, después de que un registro no encontrara explosivos ni materiales peligrosos.

Según medios de comunicación, que citaban a la policía, el miércoles por la tarde se denunció una amenaza de bomba en ​la vivienda ⁠en New Lenox, Illinois. Prevost vive en ‌la misma calle que la policía señaló ⁠como lugar del ataque. ⁠La policía de New Lenox no respondió a una llamada para comentar la noticia.

La amenaza se produce ⁠después de que el presidente Donald ​Trump atacara el domingo a León ‌XIV, el primer papa ‌estadounidense, por sus críticas a la guerra en ⁠Irán. León es originario de Chicago.

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La policía de New Lenox recibió el aviso de una amenaza de bomba en una residencia privada ​el ‌miércoles por la tarde y evacuó las viviendas cercanas mientras registraba la zona.

"Tras un minucioso examen, los investigadores determinaron que la amenaza era infundada y que no ⁠había artefactos explosivos ni materiales peligrosos", afirmó la policía en un comunicado.

La investigación continúa con el fin de encontrar el origen de la denuncia falsa, añadieron.

León lidera la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles, y se ha erigido en un ‌crítico abierto de la guerra.

En unas declaraciones inusualmente contundentes realizadas el jueves en Camerún, Leo arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo está "siendo ‌devastado por un puñado de tiranos.

Mientras criticaba a León por ser demasiado liberal y "blando con la delincuencia", ‌Trump elogió a ⁠su hermano Louis, de Florida, por su apoyo al movimiento MAGA de ​Trump. John Prevost es otro de los hermanos mayores del papa.

Con información de Reuters