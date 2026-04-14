Eric Trump acompañará a su padre en visita de Estado a China

FOTO ARCHIVO-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con Eric Trump mientras caminan juntos para abandonar la Casa Blanca en Washington

Por Trevor Hunnicutt y ​Michael Martina y Antoni Slodkowski

WASHINGTON, 14 abr (Reuters) - Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, y su esposa, Lara, acompañarán ‌al republicano en su viaje ‌a China en mayo, informó el martes a Reuters una portavoz de la organización familiar.

Dos fuentes habían informado a Reuters que varios miembros de la familia Trump, incluido Eric, estaban considerando acompañar a Trump en la visita del 14 al 15 de mayo, posiblemente para contribuir a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

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La ​portavoz afirmó que ⁠Eric, que gestiona el imperio empresarial de su padre, viajaría a ‌título personal.

"Eric y Lara Trump están orgullosos de acompañar ⁠al presidente en su visita de ⁠Estado", dijo la portavoz de la Organización Trump, Kimberly Benza.

"Eric está profundamente orgulloso de su padre y de los logros de este mandato, ⁠y asistirá a título personal como un hijo que le ​apoya. No tiene negocios en China ni planes ‌de hacer negocios allí. No participará ‌en reuniones privadas, sino que estará junto al presidente para ⁠conmemorar esta ocasión histórica", destacó.

No obstante, esta decisión podría suscitar inquietudes en Washington, dado que la fortuna personal y los negocios del multimillonario y expromotor inmobiliario son gestionados por su familia.

Trump había ​criticado a su ‌predecesor demócrata, Joe Biden, por el hecho de que su hijo Hunter le acompañara a China cuando Biden era vicepresidente.

Acusó al hijo de Biden de utilizar su influencia para conseguir el respaldo financiero de China para sus inversiones. ⁠En 2019, Trump invitó públicamente a Pekín a abrir una investigación sobre sus rivales políticos. La familia Biden ha negado haber cometido ninguna irregularidad.

La Casa Blanca y la embajada china en Washington no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca ha afirmado que Trump cumple plenamente con los requisitos de ética financiera y de presentación ‌de informes.

Eric Trump es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump y supervisa inversiones en los sectores inmobiliario y del golf. Lara Trump, excopresidenta del Comité Nacional Republicano, presenta el programa "My View with Lara Trump" en Fox News Channel.

Un portavoz de Donald Trump Jr. dijo que el hijo ‌mayor del presidente, que también es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, no participaría en el viaje.

Este viaje es el primero de un presidente de ‌Estados Unidos en ⁠ocho años y tiene como objetivo mantener unas relaciones estables entre Pekín y Washington. Las dos mayores ​economías del mundo acordaron una tregua el año pasado tras un duro periodo marcado por los aranceles de Trump y el control de China sobre las exportaciones de tierras raras.

(Editado en español por Natalia Ramos)