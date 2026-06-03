Sigue la crisis en Bolivia: renunciaron los ministros de Defensa y Educación

A más de 30 días del comienzo de los bloqueos y protestas en distintas partes de Bolivia, los ministros de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, presentaron las renuncias a sus cargos. Se trata de la tercera salida del Gabinete del presidente boliviano Rodrigo Paz en los últimos diez días, sumido en una grave crisis social y política hace más de un mes.

La renuncia de Salinas y García, que habían asumido el 9 de noviembre de 2025, fue confirmada por medios locales como Erbol y La Razón. Ambas salidas se dan luego que el 21 de mayo pasado diera un paso al costado el ministro de Trabajo, Edgar Morales.

Horas antes de conocerse estas renuncias, se registraron cerca de cien cortes de rutas en siete de los nueve departamentos de Bolivia, con ciudades como La Paz y El Alto que fueron las primeras en ser cercadas por los manifestantes. Los bloqueos ya provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y aumento de precios de productos básicos.

Desde que comenzaron las protestas, el ahora ex ministro de Defensa quiso desplegar efectivos policiales para impedir que sean interrumpidos los accesos clave a las ciudades, pero no tuvo éxito.

Según medios locales, el nuevo ministro de Defensa sería Ernesto Justiniano, responsable antidrogas de Bolivia entre 2002 y 2003, y que actualmente cumple el rol de Defensa Social y Sustancias Controladas.

Por su lado, la ex ministra de Educación no pudo hacer frente a las demandas de los docentes, que fueron uno de los primeros colectivos en levantarse contra el Gobierno. Ante las demandas de mejoras salariales y protestas frente a su cartera, García creó un bono destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal.

Cómo siguen las protestas

Luego que el martes varias organizaciones vecinales convocaron a un "gran cabildo" en El Alto para pedir la renuncia de Paz y la liberación de presos políticos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dio a conocer el mapa de cortes en el país. En todo el país se registraron hasta este miércoles al mediodía un total de 86 puntos de bloqueo activos a nivel nacional.

La afectación por los cercos viales se distribuye en Cochabamba con 28 cortes de ruta, La Paz con 20, Potosí con 15, Chuquisaca con 10, Oruro con 10, Pando con 2 y Santa Cruz con 1, manteniendo al país bajo una severa parálisis logística y de transporte, según el medio local El Diario.

Mientras el Gobierno de Paz evita abrir una mesa de diálogo con los sectores movilizados, distintos actores comenzaron a reclamar medidas más duras para despejar rutas y garantizar el abastecimiento.

En paralelo, sindicatos, juntas vecinales y organizaciones sociales ratificaron que continuarán las medidas de fuerza hasta conseguir la renuncia del presidente y el fin de su programa de ajuste.