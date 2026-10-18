A una semana del balotaje, miles de brasileños salieron a las calles para apoyar la reelección de Lula

Lula apuesta conquistar a los 33 millones de votantes que no fueron a las urnas para remontar y lograr la reelección. (Foto: TV Globo).

A una semana del balotaje en Brasil del 25 de octubre, miles de brasileños salieron a las calles este domingo para respaldar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva de cara a una elección fundamental para el futuro de América Latina. Por su parte, el senador Flávio Bolsonaro encabezó un acto en la Avenida Paulista, en la región central de São Paulo.

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El candidato del Partido Liberal (PL) ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 47,07% de los votos, frente al 45,11% del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Ambos se medirán en la segunda vuelta de la próxima semana, donde Lula apuesta conquistar a los 33 millones de votantes que no fueron a las urnas para remontar y lograr la reelección. También esta noche en un debate, que se realizará en los en los estudios de TV Band.

La movilización nacional, denominada "¡Vamos Lula!", fue organizada por el PT junto a aliados políticos, movimientos sociales y organizaciones civiles. Esta mañana, partidarios del presidente brasileño se reunieron en la Explanada de los Ministerios, en el centro de Brasilia. El evento forma parte de la iniciativa "Bora Virar", que busca ampliar el diálogo con la población, conseguir nuevos votos y fomentar la participación en las elecciones.

En Río de Janeiro, el evento CarnaLula 2026 en Copacabana contó con comparsas y bloques carnavalescos, en tanto que en São Paulo, la Avenida Paulista fue escenario de desfiles, marchas en bicicleta y discursos en defensa de las instituciones democráticas y los derechos laborales.

Belo Horizonte también se sumó con una gran concentración en el centro urbano, donde activistas mostraron una pancarta con la leyenda "Lula de Brasil". En Brasilia, las concentraciones se ubicaron en el Eixão, y ciudades como Florianópolis, Curitiba, Maceió y Natal protagonizaron caravanas y movilizaciones multitudinarias.

Durante la jornada se rechazaron las apuestas online y se debatieron temas prioritarios para un posible cuarto mandato. (Foto: TV Globo).

Según detalló Globo, durante la jornada se rechazaron las apuestas online y se debatieron temas prioritarios para un posible cuarto mandato, con énfasis en fortalecer la educación, la salud pública y las políticas sociales inclusivas. Pese a que los indicadores macroeconómicos muestran cifras positivas, existe un amplio malestar social impulsado por el encarecimiento diario del costo de vida, los servicios y los alimentos.

Desde el PT, se valoró positivamente el nivel de participación en estas actividades, a pocos días de los comicios. Éden Valadares, secretario nacional de Comunicación del partido, expresó: "Estamos entrando en la recta final de estas elecciones aumentando nuestra movilización, en sintonía con la ciudadanía, en las calles y en las redes, contra el retroceso que representa el regreso de Bolsonaro".

Además de elegir al Presidente de la República, los votantes del Distrito Federal también deberán elegir al gobernador, cargo que disputan Leandro Grass (PT) y Celina Leão (PP), partidaria de Bolsonaro.

En Brasilia, las concentraciones se ubicaron en el Eixão. (Foto: TV Globo).

Lula busca convencer a los ausentes y lanzó una serie de medidas populares

El 96% de los brasileños asegura que irá a votar en la segunda vuelta presidencial, según una encuesta de Datafolha publicada este viernes. El dato adquiere relevancia por el ausentismo de más de 33 millones de personas que no fueron a votar en la primera vuelta.

El relevamiento indicó que apenas el 1% de los consultados no tiene intención de acudir a las urnas, mientras que el 3% todavía no sabe qué hará. En un escenario de polarización y con diferencias estrechas entre los candidatos, la participación electoral puede convertirse en un factor determinante para definir quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.

Para intentar convencer a los ausentes, Lula multiplicó los anuncios de medidas populares. Hace algunos días, el ministro de Emprendimiento, Microempresas y Pequeñas Empresas, Paulo Henrique Pereira, confirmó un paquete de cinco medidas, que incluye la condonación de deudas para todos los microempresarios individuales (MEI) que estén registrados como deudores pendientes ante el Gobierno Federal.

A su vez, Lula se anotó una victoria a días del balotaje: el Senado de Brasil aprobó una reforma laboral, que establece la eliminación del esquema 6 por 1, que fijaba seis días de trabajo por uno de descanso, y agregó un día más de fin de semana. Se redujo así la semana laboral de 44 a 40 horas y sin recorte salarial.

Además, el mandatario brasileño anunció que llevará al Congreso otro proyecto para habilitar un pase libre de transporte "en todas las ciudades del país". Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de X, que acompañó con un video suyo presentando la medida.