Lula escuchó las urnas y anunció un salvataje para todos los monotributistas endeudados

A menos de dos semanas del balotaje en Brasil del 25 de octubre, el gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva aprobó este martes una medida clave para los sectores populares y la clase media, ambos altamente endeudados. Según explicó el ministro de Emprendimiento, Microempresas y Pequeñas Empresas, Paulo Henrique Pereira, el paquete incluye cinco medidas, entre ellas, la condonación de deudas para todos los microempresarios individuales (MEI) que estén registrados como deudores pendientes ante el Gobierno Federal.

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El anuncio se produce en un escenario de alta tensión política tras los resultados de la primera vuelta electoral, en los que el senador Flávio Bolsonaro dio el batacazo al obtener el 47,07% de los votos frente al 45,11% alcanzado por el actual presidente brasileño. Ante este escenario, el representante del Partido de los Trabajadores (PT) prometió dar pelea: "Empieza una nueva campaña", aseguró.

Para tratar de dar vuelta el resultado de los comicios, Lula firmó las medidas durante un acto en el Palacio de Planalto este martes por la mañana. "El Gobierno anuncia el perdón total de las deudas de los MEI. La medida también incluye una inversión para la compra de equipos e insumos para la productividad, además del fin de la obligatoriedad de la NF", detalló la cuenta del PT Brasil. El proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Congreso, incluye nuevas líneas de crédito con intereses bajos y aval estatal.

El gobierno de Brasil también lanzó una versión del programa 'Desenrola', denominada 'Desenrola 3.0', para la renegociación de deudas con bancos privados, dirigida específicamente a microempresarios individuales. "Sobre todo tras la pandemia, el nivel de endeudamiento de los microempresarios individuales ha aumentado significativamente. Hemos intentado trabajar arduamente para reducir este endeudamiento en los últimos años (...) pero hemos llegado a la conclusión de que o el Estado brasileño condona la deuda de las microempresas, o no venderemos este terrible mal", declaró el ministro Pereira de acuerdo a lo detallado por G1.

Pese a que los indicadores macroeconómicos muestran cifras positivas, existe un amplio malestar social impulsado por el encarecimiento diario del costo de vida, los servicios y los alimentos. A esto se suma la política del Banco Central de Brasil, que ha mantenido la tasa de referencia en niveles de dos dígitos para contener la inflación; una decisión que elevó drásticamente el costo de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y el financiamiento de los comercios.

Frente a este contexto límite para miles de familias, la gestión de Lula apostó fuertemente a la intervención estatal directa para aliviar a los morosos y regular los abusos del sistema financiero, como planes de recompra de carteras morosas a los bancos y nuevas medidas para adquirir deudas con quitas de hasta el 90%.

De manera complementaria a estas decisiones de alivio financiero, Lula prohibió las apuestas online por decreto antes de las elecciones del 4 de octubre. En detalle, la medida apunta a las apuestas deportivas, los casinos en línea y la publicidad de empresas del sector. El presidente también envió un proyecto de ley al Congreso para incorporar las apuestas al Código Penal y disponer penas de dos a cuatro años de prisión a la explotación y operación de apuestas de cuota fija en el sector. El proyecto deberá ser aprobado primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado para convertirse en ley.

Encuesta en Brasil: Bolsonaro aventaja a Lula por tres puntos de cara al balotaje

El senador Bolsonaro lidera la intención de voto frente al presidente Lula en un escenario simulado de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 25 de octubre, según reveló este martes un estudio de opinión pública elaborado por la firma BTG Pactual/Nexus.

De acuerdo con los datos presentados por la consultora, el senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, obtendría el 48% de los sufragios en el balotaje, mientras que el actual jefe de Estado alcanzaría el 45% de las preferencias del electorado. El trabajo metodológico de Nexus fue realizado entre el 10 y el 12 de octubre sobre un universo de 2.002 personas entrevistadas y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales, lo que configura un escenario estadístico de virtual paridad técnica entre ambas fuerzas políticas.

Las cifras del estudio de BTG Pactual/Nexus ratifican la reconfiguración del mapa político ocurrida a comienzos de octubre, cuando el legislador de la derecha logró quedarse con el primer puesto en el primer turno electoral al cosechar el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el mandatario en ejercicio. Aquella votación alteró las proyecciones previas y forzó la realización del balotaje definitivo.

El comportamiento registrado por la medición se alinea con la tendencia marcada por otros sondeos de opinión pública difundidos tras la primera vuelta. En días previos, mediciones elaboradas por consultoras como Datafolha ya mostraban al senador en la delantera con un 49% de la intención de voto frente a un 45% de Lula. De esta manera, las principales encuestadoras del país vecino coinciden en señalar que la ventaja lograda por el Partido Liberal en las urnas a principios de mes se mantiene estable de cara al cierre de la contienda presidencial.