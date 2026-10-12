El Gobierno rechazó el ingreso de un periodista radicado en el país que criticó a Milei y apoyó a Lula

El Gobierno de Javier Milei canceló la residencia permanente y le prohibió el ingreso a la Argentina al periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr., quien había publicado críticas contra el Presidente en redes sociales y expresado su simpatía por Luiz Inácio Lula da Silva. El comunicador fue detenido este lunes en el Aeroparque Jorge Newbery y obligado a regresar a Brasil, bajo la excusa de presuntos "incumplimientos" de los requisitos migratorios.

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El episodio generó cruces públicos entre el periodista y funcionarios del oficialismo, que celebraron su expulsión en las redes sociales. El asesor presidencial Santiago Caputo y el director de la Oficina de Respuesta Presidencial, Juan Carreira, conocido como Juan Doe, difundieron mensajes contra Tomaz Jr. luego de conocerse la medida.

Según la información publicada por distintos medios, la Dirección Nacional de Migraciones argumentó que el periodista no había permanecido suficiente tiempo en el país y que no acreditaba actividad laboral, estudios ni vínculos familiares en la Argentina. Sin embargo, la decisión se produjo después de que el brasileño difundiera cuestionamientos contra Milei y manifestara su respaldo político a Lula.

Los cruces entre el periodista brasileño y los funcionarios de Milei

"Te falló el operativo, campeón", escribió Santiago Caputo en su cuenta de X, posteo que estuvo acompañado de una imagen del propio Tomaz Jr. junto al presidente brasileño. El periodista respondió con una crítica al asesor presidencial y sostuvo que el tiempo pondría a cada uno en su lugar.

Carreira también festejó la medida con un mensaje agresivo contra el comunicador, en el que celebró que un simpatizante de la izquierda tuviera que abandonar la Argentina. El funcionario había mantenido previamente intercambios públicos con Tomaz Jr. a través de las redes sociales.

Entre las publicaciones que generaron controversia figura un mensaje del periodista del viernes 2 de octubre, en el que afirmó que Lula quería más a la Argentina que el mandatario libertario. En esa publicación compartió una imagen del presidente brasileño durante la campaña electoral, con una remera que llevaba la inscripción "las Malvinas son argentinas". El cronista también había brindado entrevistas a medios argentinos en los días previos a la primera vuelta de las elecciones brasileñas, celebrada el domingo 4 de octubre.

La justificación oficial y la tensión con Brasil

De acuerdo con las explicaciones atribuidas a fuentes del Ministerio de Seguridad, la residencia permanente del periodista había sido concedida el 20 de enero de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández. Desde entonces, según el Gobierno argentino, Tomaz Jr habría permanecido apenas 153 días en territorio argentino y tampoco viviría en el domicilio declarado ante Migraciones.

El Gobierno sostuvo que esos elementos justificaban la cancelación de su residencia. No obstante, la coincidencia temporal entre la decisión y sus críticas públicas al Presidente abrió interrogantes sobre el trasfondo político de la medida.