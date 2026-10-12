Según los datos publicados por el Instituto Vox Brasil —la encuestadora que había anticipado la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta—, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a posicionarse al frente en la simulación del balotaje.

A poco más de dos semanas de la segunda vuelta decisiva para la presidencia de Brasil, una nueva encuesta reordenó el tablero y encendió los motores en la campaña del Partido de los Trabajadores (PT). Según los datos publicados este viernes 9 de octubre por el Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas —la encuestadora que había anticipado la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta—, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a posicionarse al frente en la simulación del balotaje con el 44,2% de la intención de voto, superando al senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que obtiene el 42,7%.

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Aunque las cifras configuran un empate técnico debido a que la diferencia de 1,5 puntos porcentuales se sitúa dentro del margen de error de 2,15 puntos, el dato central que genera optimismo en el entorno del mandatario brasileño es la reversión de la tendencia: en solo ocho días, la brecha varió 4,5 puntos en favor de Lula. En la medición anterior del 1 de octubre, el heredero político del bolsonarismo aventajaba numéricamente al actual jefe de Estado con un 48,2% frente a un 45,2%.

¿Qué explica el repunte de Lula y la caída del bolsonarismo?

El análisis detallado del sondeo expone que el cambio en el liderazgo no se debió a un crecimiento repentino de Lula —quien se mantuvo estable pasando del 45,2% al 44,2%, una variación dentro del margen estadístico—, sino a un desplome de 5,5 puntos en la intención de voto de Flávio Bolsonaro, quien descendió del 48,2% al 42,7%.

Alberto Barros, director del instituto Vox Brasil, explicó en diálogo con Exame que la clave del resultado de la primera vuelta (donde el candidato del Partido Liberal superó a Lula por 1,87 puntos) radicó en la abstención del propio electorado progresista.

"Lula no perdió a sus votantes. Sus votantes simplemente no fueron a votar. No votaron por Flávio, no votaron por ningún candidato, no fueron a votar", analizó Barros, atribuyendo el ausentismo del domingo 4 de octubre al exceso de confianza por parte del electorado del PT e a inclemencias climáticas durante la jornada.

De cara al balotaje del próximo 25 de octubre, el consultor destacó que Lula preserva e intensifica su fortaleza electoral en sus bastiones históricos: el Noreste del país, las mujeres, el electorado católico y el segmento de bajos ingresos (el 83,9% de la muestra percibe hasta dos salarios mínimos). Además, la estrategia oficialista apunta a fidelizar al voto joven y estudiantil.

Lula rodeado de las miles de personas que participaron de su acto de campaña en San Pablo el último domingo

El codiciado voto indeciso y la fidelidad del electorado

El escenario de cara a la definición presidencial se caracteriza por una marcada polarización y un piso alto de consolidación del voto:

Voto decidido: El 76,2% de los encuestados afirma estar completamente decidido, mientras que solo un 13,4% admite la posibilidad de modificar su voto.

Indecisos y votos nulos: Los votantes que no saben o no contestaron representan el 9,7% , mientras que el voto en blanco, nulo o por ninguna opción suma un 3,4% . Este 9,7% de indecisos se convierte en el botín matemático central para captar votos válidos en la recta final.

Transferencia limitada de votos: El 63,4% del electorado remarcó que decidirá de forma independiente en la segunda vuelta, frente a solo un 17,2% que afirmó que seguirá las indicaciones o acuerdos del candidato al que apoyó en primera instancia.

Rechazo y evaluación de la gestión

El equilibrio estadístico se refleja de forma especular en los niveles de rechazo popular: Lula cosecha un 45,2% de rechazo, en tanto que Flávio Bolsonaro registra un 44,2% (con un 7% que rechaza a ambos). Ambos candidatos lograron recortar sus niveles de rechazo respecto a mediciones anteriores.

Por su parte, la gestión del Gobierno Federal llega a este tramo con un 51,6% de desaprobación frente a un 43,2% de aprobación, un factor clave que el bolsonarismo intentará capitalizar en las dos semanas de campaña restantes.

Ficha técnica de la encuesta