El senador brasileño Flávio Bolsonaro se impondría ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, según una nueva encuesta electoral. El candidato del Partido Liberal (PL) alcanzaría el 52,7% de los votos válidos, frente al 47,3% del mandatario del Partido de los Trabajadores (PT), en la disputa prevista para el próximo 25 de octubre.

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El estudio, a cargo de la consultora Ipespe, se conoce después de que Flávio Bolsonaro superara a Lula en la primera vuelta, realizada el domingo pasado. En esos comicios, el senador obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual presidente alcanzó el 45,16%, una diferencia que obligó a ambos candidatos a disputar el balotaje.

La medición se suma a una serie de encuestas que muestran una competencia ajustada entre los dos candidatos. Se trata de la primera consulta en la que uno de los dos candidatos supera el 50% y sale del margen del empate técnico. Sin embargo, para interpretar los porcentajes es necesario distinguir entre los votos válidos -que excluyen los sufragios en blanco y nulos- y el total de las respuestas de los electores.

Flávio Bolsonaro busca consolidar su ventaja frente a Lula y crece en redes sociales y en televisión

El escenario electoral se modificó después de la primera vuelta, en la que el candidato del PL quedó en el primer lugar y comenzó a sumar respaldos de dirigentes y espacios políticos que no habían acompañado formalmente su candidatura en la etapa inicial. A esto se sumó su imagen y actividad en redes sociales, terreno en el que el senador derechista tendría un 47% de actividad a favor frente al 32% de su rival.

En paralelo a las redes sociales, Flávio también le gana con creces a Lula en el mundo de los medios tradicionales. De acuerdo a la consulta de Ipespe, el senador derechista cuenta con un amplio margen a favor en su actividad en radio y televisión, con un desempeño a favor del 43% frente al 34% de Lula.

Los apoyos de Flávio en el escenario político

Dentro de los apoyos que recibió Flávio en cuanto a otros dirigentes están el del ex gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, y el del exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema. También se sumó el escritor Augusto Cury, quien había participado de la primera vuelta y terminó en el tercer lugar.

A su vez, el Partido Liberal amplió su respaldo parlamentario mediante acuerdos con fuerzas de centroderecha, entre ellas União Brasil, Republicanos y Progresistas (PP). La estrategia apunta a reunir a sectores conservadores y electores que en la primera instancia optaron por otras candidaturas.

Lula busca recuperar terreno para el balotaje

Frente a ese escenario, Lula reorganizó su estrategia electoral con el objetivo de ampliar su base de apoyo. Entre sus prioridades está captar a los millones de brasileños que no participaron de la primera vuelta, en la que la abstención superó los 33 millones de electores.

El presidente también anticipó que buscará una mayor exposición en entrevistas y debates televisivos, además de reforzar sus propuestas en materia de seguridad pública. Ese tema ocupa un lugar central en la campaña y constituye uno de los ejes sobre los que ambos candidatos intentan diferenciarse.