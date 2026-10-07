Elecciones en Brasil: confirmaron fecha y hora del debate entre Lula y Bolsonaro antes del balotaje

Mientras que las elecciones en Brasil entraron en la recta final, desde TV Globo ya confirmaron fecha para el debate entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: será el 23 de octubre, con una entrevista individual previa con cada candidato, las cuales serán transmitidas en vivo el 15 y 16 de octubre antes del mano a mano final.

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El orden de las entrevistas fue definido mediante un sorteo realizado entre representantes de las campañas. De acuerdo con el cronograma difundido por Globo, Lula, presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), será entrevistado el jueves 15 de octubre, mientras que Flávio, del Partido Liberal (PL), tendrá su turno el viernes 16.

Elecciones en Brasil: cuándo será el debate entre Lula y Flávio Bolsonaro

El momento central de la cobertura llegará el 23 de octubre, cuando TV Globo realizará el debate entre los dos candidatos que competirán por la Presidencia de Brasil en el balotaje. El encuentro se desarrollará en los estudios de la emisora en Río de Janeiro e irá inmediatamente después de Jornal Nacional.

El debate será moderado por el periodista César Tralli y podrá seguirse en vivo por TV Globo, además de contar con transmisión simultánea a través de g1 y GloboNews. También estará disponible para su reproducción mediante Globoplay y, una vez finalizado, Globo pondrá a disposición la versión completa en g1.

La instancia será una de las últimas oportunidades para que los candidatos expongan sus propuestas, confronten sus posiciones y busquen convencer a los votantes antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil 2026.

La campaña llega además a una etapa marcada por la búsqueda de votos de los candidatos que quedaron fuera de la primera vuelta y por el intento de atraer a los electores que no concurrieron a votar. Tanto Lula como Flávio Bolsonaro deberán ampliar sus apoyos para alcanzar la mayoría necesaria en el balotaje.

"Las entrevistas individuales del 15 y 16 de octubre tendrán como objetivo que cada candidato presente sus prioridades y responda preguntas sobre los principales temas que preocupan a la sociedad brasileña", advirtieron desde el canal. El debate del 23, en cambio, ofrecerá el primer escenario de confrontación directa entre ambos antes de la definición electoral.

La expectativa crece minuto a minuto, por lo que para los brasileños, la última semana de campaña estará atravesada por una agenda televisiva decisiva. Ambos candidatos están a la caza de los votos que pueden definir quién gobernará Brasil durante el próximo período.