Brasil: denuncian que Meta, Google y Tiktok infringieron normas electorales

Dos días después del triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva por dos puntos en la primera vuelta de Brasil, un estudio realizado por un observatorio de una universidad brasileña advirtió sobre la presencia de cientos de anuncios irregulares en redes sociales apenas horas antes de los comicios.

{{{htmlAmp}}}

El Observatorio de Grandes Tecnologías, del NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), identificó anuncios irregulares en Meta, Kwai y Google, así como recomendaciones de videos de candidatos por parte de TikTok y YouTube.

Según las normas del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, la difusión pagada o promocionada de propaganda electoral en internet está prohibida desde 48 horas antes hasta 24 horas después de las elecciones .

¿Cuáles fueron las irregularidades?

Según el relevamiento, hubo 568 anuncios difundidos de manera irregular en las plataformas Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger y Audience Network durante las elecciones. A estos se sumaron otros seis que simulaban ser comunicaciones del Tribunal Electoral Superior (TSE) y promocionaban una supuesta modalidad oficial de votación a distancia, desde un teléfono celular o el domicilio.

Las publicaciones apelaban a problemas de salud, dificultades de movilidad y fuertes lluvias para incentivar el uso de este mecanismo fraudulento. En algunos casos, además, dirigían a los usuarios hacia sitios web que solicitaban el CPF, el número de identificación fiscal brasileño, como supuesto paso inicial para acceder al proceso de votación.

En la plataforma Kwai, se identificaron 18 anuncios electorales activos el día de las elecciones. También encontró otros 45 cuya fecha de vencimiento se había extendido hasta el día de las elecciones. Todos estaban asociados a diez páginas de material de campaña.

El monitoreo no se limitó a los anuncios pagos: también se analizaron los sistemas de recomendación de TikTok, YouTube e Instagram para determinar si continuaban difundiendo publicaciones de las cuentas oficiales de los candidatos.

Durante los días 3 y 4 de octubre, TikTok recomendó 18 videos correspondientes a siete candidatos, mientras que YouTube sugirió otros 17 videos pertenecientes a seis candidatos.