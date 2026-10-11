El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a comparar las propuestas económicas de su rival, Flávio Bolsonaro, con el ajuste que lleva adelante Javier Milei en Argentina. Durante un acto de campaña en San Pablo, este domingo, el mandatario advirtió sobre el posible impacto de los recortes en los derechos de los sectores populares, los jubilados y los trabajadores. Las declaraciones se sumaron a las críticas que había formulado días antes Camilo Santana, uno de los responsables de la campaña del oficialismo brasileño.

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La advertencia de Lula desde la avenida Paulista: "El ajuste de ellos es el mismo que el de Milei"

En un acto realizado en la avenida Paulista, en San Pablo, Lula renovó sus cuestionamientos al programa económico que atribuye al candidato del Partido Liberal (PL). "Voy a seguir cuestionando a mi adversario", sostuvo el mandatario antes de plantear una serie de interrogantes sobre las medidas que podría adoptar su rival si llega al Palacio del Planalto, y agregó: "¿Cuál es el ajuste que va a hacer? Porque el ajuste de ellos seguramente sea el mismo que el ajuste de Milei en Argentina".

El presidente brasileño sostuvo que las consecuencias de un eventual recorte recaerían sobre los sectores con menores ingresos. "Cortar derechos del pueblo pobre, de los jubilados, de aquellos que necesitan ganar un poco más y llevar al pueblo a la miseria otra vez en este país", enumeró.

Finalmente, Lula aseguró que su espacio político buscará impedir ese escenario. "Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que eso vuelva a pasar en Brasil", concluyó.

El asesor de Lula advirtió sobre los posibles recortes en programas sociales

Las críticas del mandatario se sumaron a las que había expresado Camilo Santana, coordinador político de su campaña para el balotaje. El dirigente también comparó el ajuste atribuido a Flávio Bolsonaro con las medidas implementadas por Javier Milei en Argentina y advirtió sobre el posible impacto en distintas políticas públicas.

"Van a cortar Farmacia Popular, Más Médicos, los programas sociales y el salario mínimo. No queremos que Brasil se transforme en Argentina: el mismo ajuste que Milei hizo en Argentina, Flávio lo propone hacer acá. ¿Y le va a cortar a quién?", cuestionó Santana.