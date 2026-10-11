El apoyo masivo a Lula da Silva en pleno partido de fútbol femenino

En pleno partido de fútbol femenino entre la Selección de Brasil y Argentina tuvo lugar un hecho que no tardó en trascender en las redes sociales. Durante el encuentro amistoso, los hinchas del seleccionado local cantaron en el Estadio Beira-Rio a favor de Lula da Silva, quien espera por el balotaje del próximo domingo 25 de octubre para saber si ganará las elecciones contra Flávio Bolsonaro. El público presente en el recinto entonó el "Olé olé olé olá, Lula, Lula" a favor del mandatario y el video se viralizó.

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El apoyo de hinchas brasileños a Lula antes del balotaje con Bolsonaro

¿Qué medida tomó Lula con las apuestas online en Brasil?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prohibió las apuestas online por decreto el viernes 25 de septiembre, a días de las elecciones presidenciales en las que en principio se impuso Flávio Bolsonaro pero se definirá en el balotaje el próximo 25 de octubre.

En detalle, la medida apunta a las apuestas deportivas, los casinos en línea y la publicidad de empresas del sector. El presidente también envió un proyecto de ley al Congreso para incorporar las apuestas al Código Penal y disponer penas de dos a cuatro años de prisión a la explotación y operación de apuestas de cuota fija en el sector. El proyecto deberá ser aprobado primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado para convertirse en ley.

La decisión llegó a solo días de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, ya que el mandatario tomó como bandera electoral erradicar las "bets", al señalarlas como la causa principal del endeudamiento de familias y de “destruir millones de hogares”. Con la medida, Lula busca sumar un impulso en la carrera presidencial donde se encuentra en semanas decisivas con su principal rival, el senador derechista Flávio Bolsonaro.

Lula recibió el apoyo masivo por parte de hinchas brasileños en un partido de fútbol femenino

¿Cómo están las encuestas de cara al balotaje entre Lula y Bolsonaro?

El candidato del Partido Liberal (PL) alcanzaría el 52,7% de los votos válidos, frente al 47,3% del mandatario del Partido de los Trabajadores (PT), en la disputa prevista para el próximo 25 de octubre. El estudio, a cargo de la consultora Ipespe, se conoce después de que Flávio Bolsonaro superara a Lula en la primera vuelta, realizada el domingo pasado. En esos comicios, el senador obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual presidente alcanzó el 45,16%, una diferencia que obligó a ambos candidatos a disputar el balotaje.