Escándalo en Brasil: Trabajadores de Meta confirmaron "fallas" en redes que perjudicaron a Lula y beneficiaron a Bolsonaro

Trabajadores de Meta admitieron en mensajes internos que, en las últimas semanas, se reportaron algunas "fallas técnicas y restricciones" que perjudicaron las cuentas del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en plena campaña electoral. Según reveló el diario Folha de S.Paulo, mientras los contenidos del mandatario perdían alcance, los algoritmos de Instagram y WhatsApp recomendaban perfiles de su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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La denuncia se produce a poco más de una semana de la definición presidencial, en un escenario de fuerte polarización y con las encuestas que anticipan una disputa ajustada. El equipo de Lula ya presentó una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y advirtió sobre una posible interferencia de las grandes empresas tecnológicas en el proceso electoral brasileño.

Meta, la compañía estadounidense propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, negó tener una posición favorable hacia alguno de los candidatos. En un comunicado, reconoció que la cuenta de Lula fue suspendida por equivocación y sostuvo que los incidentes técnicos recientes afectaron a ambas campañas, aunque el equipo de Flávio Bolsonaro aseguró que no registró inconvenientes en sus canales.

Las fallas de Meta que perjudicaron la campaña de Lula

Uno de los episodios más importantes ocurrió el 9 de octubre, cuando el perfil oficial de Lula en Instagram perdió durante casi 24 horas la posibilidad de promocionar publicaciones de su cuenta. Según los administradores de la campaña, la restricción provocó que cerca de 1,3 millones de usuarios dejaran de ver esos anuncios, en lo que es un momento clave para la difusión de mensajes electorales.

De acuerdo con la información publicada por Folha de S.Paulo, los trabajadores brasileños de Meta se comunicaron con sus colegas ingenieros en Estados Unidos para advertir sobre el problema. Sin embargo, los técnicos estadounidenses no consideraron que el episodio requiriera una intervención urgente, según señalaron.

Los inconvenientes también alcanzaron a WhatsApp e Instagram. En las búsquedas relacionadas con Lula en WhatsApp, el sistema llegó a recomendar el canal de Flávio Bolsonaro, mientras que en Instagram el perfil del candidato ultraderechista aparecía como sugerencia automática. El del actual presidente, en cambio, no figuraba incluso cuando los usuarios escribían su nombre.

La situación generó cuestionamientos porque la recomendación algorítmica de candidatos está prohibida por la legislación electoral brasileña. Según las denuncias, las plataformas incurrieron en estas prácticas en distintas ocasiones y los resultados habrían beneficiado al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Otro episodio que se viralizó estuvo relacionado con la inteligencia artificial de Meta. Usuarios denunciaron que el sistema rechazaba pedidos para generar imágenes de apoyo a Lula, como carteles con la consigna "Vota Lula", mientras que sí permitía crear contenidos similares en favor de Flávio Bolsonaro.

Lula denunció ante la OEA la "injerencia norteamericana"

La campaña del mandatario decidió llevar el caso a la OEA el miércoles y también informó a observadores internacionales, partidos políticos y organizaciones defensoras de la democracia de 12 países. El objetivo es alertar sobre lo que considera un trato desigual de las plataformas digitales durante la competencia electoral.

"No podemos admitir esta interferencia que está ocurriendo de las grandes tecnológicas, sobre todo de Meta, en estas elecciones", cuestionó Camilo Santana, coordinador de la campaña de Lula.

La preocupación se suma a las advertencias que desde hace meses circulan en el Gobierno brasileño sobre una posible intervención extranjera en los comicios, particularmente desde Estados Unidos. En ese contexto, el funcionamiento de las redes sociales adquirió un peso central en una campaña en la que la disputa por la atención de los votantes también se libra en el terreno digital.

La controversia ocurre, además, en medio de las tensiones entre el oficialismo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de arbitrar las disputas sobre contenidos y propaganda. El juez Kássio Nunes Marques, designado durante la presidencia de Jair Bolsonaro, dispuso en dos ocasiones la suspensión del canal de WhatsApp Ejército de Lula, una comunidad que reúne a más de cuatro millones de voluntarios para difundir mensajes de campaña.