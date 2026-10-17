Bolsonaro prometió una “guerra” contra el narco, habló de ajuste fiscal y apuesta a eliminar la reelección

En la previa al debate con el presidente Lula, el senador y candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro prometió que de llegar al Gobierno de Brasil declarará la "guerra" contra el narcotráfico, a la par que defendió un recorte drástico del gasto público y ratificó que buscará eliminar la reelección de la Constitución. Además, confirmó que no revertirá el fin de la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, la flamante medida que acaba de entrar en vigor en el país.

{{{htmlAmp}}}

Las definiciones fueron parte de una entrevista con la cadena TV Globo realizada el viernes 16 de octubre, a nueve días de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, en la que enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En ese escenario, Flávio busca consolidar su candidatura con su agenda de seguridad de mano dura, reducción del Estado y acercamiento a Estados Unidos, en línea con las posiciones de su padre y del presidente estadounidense, Donald Trump.

La disputa electoral se mantiene ajustada. Según el agregador de encuestas de BBC News Brasil citado en el informe, Flávio reúne el 47% de la intención de voto frente al 45% de Lula. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el senador obtuvo esos mismos números ganándole al oficialismo con el 47,03% de los votos, mientras que el actual mandatario alcanzó el 45,16%, una diferencia de menos de dos puntos porcentuales.

Guerra contra el narcotráfico y más acceso a las armas

Flávio aseguró que una de sus primeras medidas, si llega a la Presidencia, será declararle la "guerra" al narcotráfico. También anticipó que buscará clasificar al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC), dos de las principales organizaciones criminales de Brasil, como grupos terroristas desde enero, siguiendo el mismo enfoque impulsado por el gobierno de Trump en Estados Unidos.

El candidato también prometió incorporar a Brasil al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Washington para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico. En el plano operativo, planteó desplegar tropas de élite de la Armada en el puerto de Santos y del Ejército en la Amazonía.

En paralelo, defendió una mayor flexibilización del acceso a las armas para civiles y cuestionó las advertencias sobre los riesgos de aumentar su circulación. Según sostuvo, quienes cumplan los requisitos legales deben poder utilizarlas para defender a sus familias y propiedades. También propuso reformar el Estatuto de Desarme, al considerar que la legislación actual "limita" la legítima defensa.

Flávio, nervioso al hablar del caso Daniel Vorcaro

Uno de los momentos más tensos de la entrevista estuvo relacionado con Daniel Vorcaro y el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de Jair Bolsonaro. Vorcaro es el empresario dueño del Banco Master que está preso por defraudación al Estado, además de amigo del ex presidente Jair. La periodista Renata Lo Prete interrogó al senador por las gestiones que realizó para conseguir los aportes del banquero y por las dudas sobre el destino final del dinero.

Según una investigación de la Policía Federal citada por BBC News Brasil, Flávio solicitó 134 millones de reales a Vorcaro y recibió cerca de 70 millones. Los fondos no habrían sido transferidos directamente a la productora brasileña, sino a un fondo inmobiliario en Estados Unidos administrado por el abogado Paulo Calixto, amigo de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato.

Consultado por la diferencia entre el monto solicitado y el costo de la película, Flávio afirmó que la productora había contabilizado los gastos y negó que existieran irregularidades. Un informe pericial encargado por la propia productora estimaba el costo de la producción en 75 millones de reales, casi 60 millones menos que la suma inicialmente solicitada.

El senador argumentó que "se trató de una búsqueda de patrocinio privado, sin contraprestaciones", y que el contrato "no se había cumplido en los términos originales". También aseguró que había contactado a distintos inversores y que Vorcaro aceptó financiar el proyecto cuando, según su versión, no existían cuestionamientos sobre el banquero.

Durante el intercambio, Flávio intentó desviar la discusión hacia supuestos vínculos entre personas cercanas a Lula y operaciones relacionadas con el Banco Master y fondos de pensiones. Lo Prete lo interrumpió y aclaró que no abordaría información que no estuviera confirmada por las investigaciones periodísticas de la cadena y de la Policía Federal.

A lo Milei: ajuste fiscal con eliminación de Ministerios

En materia económica, Flávio propuso un recorte drástico del gasto público, con "un ahorro estimado de unos 200.000 millones de reales". Sin embargo, aseguró que mantendrá los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y que no desvinculará las jubilaciones del piso salarial nacional.

Para alcanzar el ahorro previsto, el senador planteó reducir la cantidad de ministerios, administrar los inmuebles federales mediante un fondo, recuperar deudas pendientes y combatir la corrupción con herramientas de inteligencia artificial. También mencionó los ingresos potenciales de la exploración petrolera en el margen ecuatorial, que, según su estimación, podrían superar los 100.000 millones de reales. Sin embargo, esa región todavía requiere evaluaciones sobre el volumen de las reservas y su viabilidad comercial.

La eliminación del 6x1

En cuanto a la jornada laboral 6x1 (seis días de trabajo por uno de descanso), Flávio confirmó que no revertirá su eliminación si llega al gobierno. El senador había cuestionado inicialmente la medida, a la que calificó de oportunista, pero votó a favor en el Senado el 14 de octubre. Durante la entrevista sostuvo que tomó esa decisión después de escuchar a trabajadores que respaldaban el cambio.

Una presidencia sin reelección y críticas a la Justicia

Flávio también ratificó que no buscará un segundo mandato presidencial. Planteó "la necesidad de que Brasil elimine de su Constitución la reelección" y se comprometió a no postularse incluso si el Congreso no le aprobara esa propuesta. El senador presentó una enmienda constitucional para impedir que los presidentes vuelvan a competir por el cargo y defendió extender esa restricción a sus familiares hasta el tercer grado.

"Solo necesito un mandato porque no quiero empezar mi mandato pensando ya en la reelección", sostuvo. También afirmó que la decisión sobre una eventual extensión del período presidencial de cuatro a cinco años corresponde al Congreso.

Por último, volvió a cuestionar al Supremo Tribunal Federal y acusó a algunos de sus integrantes de actuar políticamente a favor de Lula. Propuso limitar los mandatos de los jueces y reducir el alcance de las decisiones individuales de los magistrados.