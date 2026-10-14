Una nueva encuesta sorprende con un escenario de cabeza a cabeza entre Bolsonaro y Lula

En el marco de la segunda vuelta en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro se mantiene arriba en las encuestas con el 46% de la intención de voto frente al 44% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según una nueva encuesta publicada este miércoles. La diferencia de dos puntos configura un empate técnico, ya que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

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El relevamiento, hecho por la consultora Quaest y difundido el diario O Globo, es el primero de esta encuestadora para el balotaje y muestra una competencia ajustada entre los dos candidatos. El 1% de los encuestados permanece indeciso, mientras que el 9% afirma que votará en blanco o nulo, o que no concurrirá a votar.

La encuesta se realizó entre el 10 y el 13 de octubre sobre una muestra de 2.154 personas mayores de 16 años, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados reflejan un escenario abierto después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, contra el 45,16% de Lula.

El rechazo a los candidatos y la transferencia de votos por partido

Uno de los datos centrales del sondeo es el elevado nivel de rechazo que enfrentan ambos dirigentes. El 54% de los consultados asegura que no votaría por Flávio Bolsonaro bajo ninguna circunstancia, mientras que el 53% sostiene lo mismo sobre Lula. La polarización también aparece en las preocupaciones de los electores: el 43% teme el regreso de la familia Bolsonaro al poder y el otro 43% manifiesta temor ante una nueva presidencia de Lula.

La transferencia de votos de los candidatos que quedaron afuera de la segunda vuelta puede resultar determinante. Entre quienes votaron por Ronaldo Caiado en la primera ronda, el 42% ahora se inclina por Flávio Bolsonaro y el 23% por Lula. Entre los electores de Renan Santos, el senador de derecha reúne el 40%, frente al 14% del presidente brasileño.

En cambio, entre quienes respaldaron a Augusto Cury, Lula obtiene el 34% y Flávio Bolsonaro alcanza el 30%. Entre las personas que no votaron en la primera vuelta o emitieron votos en blanco o nulos, el mandatario registra una ventaja de cinco puntos: 43% contra 38%.

Los resultados muestran que la disputa no se limita a los votantes más identificados con cada espacio político, sino que también depende de la capacidad de ambos candidatos para conquistar a quienes todavía no tienen una decisión definitiva.

Lula pierde terreno en las expectativas de victoria

La encuesta también registra un cambio significativo en la percepción sobre quién ganará el balotaje. El 53% de los consultados cree que Flávio Bolsonaro será el próximo presidente, frente al 35% que pronostica una victoria de Lula. Antes de la primera vuelta, el 52% consideraba favorito al actual mandatario.

En cuanto a la evaluación de la gestión, el gobierno de Lula tiene un 45% de aprobación y un 48% de desaprobación. Sin embargo, el presidente conserva ventajas entre los sectores de menores ingresos, los votantes negros y los habitantes del nordeste brasileño.

Flávio Bolsonaro, por su parte, obtiene sus mejores resultados entre los evangélicos, los electores de la región sur y quienes perciben ingresos superiores a cinco salarios mínimos.