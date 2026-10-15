Lula se anota una victoria a días del balotaje: el Congreso puso fin a la jornada laboral de 6 días

En plena tensión por el balotaje de finales de octubre, el Senado de Brasil aprobó la eliminación del esquema 6 por 1, que fijaba seis días de trabajo por uno de descanso, y agregó un día más de fin de semana. Se redujo así la semana laboral de 44 a 40 horas y sin recorte salarial. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió una victoria política importante al ocurrir pocos días antes de la segunda vuelta.

{{{htmlAmp}}}

Tras caer en primera vuelta frente al senador y candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien ganó le 47% a 45% al presidente Lula, el oficialismo brasileño intenta dar vuelta la pelea con una batería de iniciativas. El presidente buscará la reelección el próximo 25 de octubre y ya planteó más de una vez que buscarán por todos los medios dar vuelta la elección.

Previo a la campaña, la moción no contaba con los apoyos suficientes dentro del Parlamento carioca, pero la modificación de postura del propio Bolsonaro en este tema, cuando anunció que respaldaría la propuesta, habilitó el avance.

El cambio de postura de Bolsonaro que allanó el camino al 6x1

El candidato opositor justificó su cambio de posición en la necesidad de "responder al reclamo popular". Aunque no estuvo presente físicamente en el recinto, emitió su voto de manera telemática mientras participaba de actividades de campaña en Porto Alegre. Tras su decisión, el resto de los senadores de la oposición también acompañó el proyecto, en un escenario en el que sus respectivos partidos habían otorgado libertad de voto.

La iniciativa busca modificar la Constitución brasileña para establecer una semana laboral más corta y terminar con el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso. La reducción de 44 a 40 horas semanales apunta a ampliar el tiempo libre de los trabajadores sin afectar sus ingresos, una demanda que ganó protagonismo en el debate público brasileño.

El festejo de Lula en redes: "Conquista histórica"

El mandatario brasileño celebró en sus redes sociales la aprobación del proyecto, al que calificó como una "conquista histórica de todos los brasileños".

"El fin de la 6x1 es más que un cambio en la jornada. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, acompañar el crecimiento de los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida. Quien trabaja tanto para construir Brasil también merece tener tiempo para vivir. Es una victoria de los trabajadores y trabajadoras", escribió Lula en su cuenta de X.

La aprobación en el Senado, sin embargo, no implica por sí sola que la nueva jornada laboral ya esté vigente. Ahora debe pasar por la Cámara baja para convertirse en una reforma constitucional efectiva.