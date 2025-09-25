Policía de Perú anuncia captura en Paraguay del líder de grupo criminal del país andino

La policía de Perú informó el miércoles la captura en Paraguay del cabecilla de una banda criminal peruana y señalado como el mas buscado del país, alias "El Monstruo", investigado por la fiscalía local por extorsión, sicariato y secuestro.

Imágenes de la captura de Erick Moreno Hernández fueron compartidas por la policía peruana por la red social X, tras un operativo de la policía paraguaya y agentes de un grupo especial peruano contra el crimen organizado, según la autoridades.

El ministro de Justicia, Juan Santivañez, dijo en una entrevista con la televisión estatal de Perú que ya se estaba gestionando la extradición o la expulsión desde Paraguay de "El Monstruo" para que pague por los delitos que pesan en su contra.

"Se capturó al hombre más buscado de Perú (...) y el camino más rápido para que sea traído al Perú es la expulsión, en eso estamos apostamos", afirmó el ministro.

Según la fiscalía peruana, Moreno Hernández es líder de la banda llamada "Los Injertos del Cono Norte" dedicada a la extorsión y al crimen por encargo en Lima. El Ministerio de Interior de Perú ofrecía como recompensa un millón de soles (unos 282.00 dólares) por información que permita su captura.

Con información de Reuters