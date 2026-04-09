Tasa fertilidad EEUU cae a mínimos históricos por descenso de los nacimientos

FOTO ARCHIVO.Una mujer sostiene a un bebé en un mitin electoral en Auburn Hills, Michigan

La tasa de fertilidad de Estados Unidos alcanzó el año pasado su nivel más bajo hasta ‌la fecha, prolongando así ‌una tendencia que se remonta a casi dos décadas, revelaron el jueves datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El descenso también refleja las tendencias mundiales, ya que cada vez menos mujeres deciden tener hijos en un contexto social ​cambiante. En Estados ⁠Unidos, la tasa de fertilidad general ha caído casi ‌un 23% desde 2007, según los datos ⁠de la agencia.

El cambio de ⁠prioridades entre las mujeres más jóvenes, incluyendo "oportunidades laborales más amplias y exigentes, mayores opciones de ocio, una mayor intensidad ⁠en la crianza de los hijos (...) hacen que ​la opción de tener hijos sea ‌menos deseable", dijo Phillip Levine, ‌profesor de Economía en el Wellesley College.

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El número de ⁠bebés nacidos en Estados Unidos en 2025 descendió un 1% respecto del año anterior, hasta aproximadamente 3,6 millones, mientras que la tasa de fertilidad general -el número ​de nacimientos ‌por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años- también bajó un 1%, a 53,1.

Aunque las tasas de fertilidad entre las mujeres de entre 30 y 49 años han aumentado ⁠en la última década, los incrementos han sido demasiado modestos para compensar los descensos sostenidos entre las mujeres menores de 30 años.

El año pasado, la tasa de fertilidad entre las mujeres de 25 a 29 años cayó alrededor de un 4,4%, mientras que la tasa para las mujeres ‌de 30 a 34 años aumentó aproximadamente un 2,7% con respecto a 2024, según los datos.

Las tasas de fertilidad entre las adolescentes también descendieron drásticamente, con una caída del 7% en la tasa de las de 18 a ‌19 años y del 11% en la de las adolescentes más jóvenes, de 15 a 17 años, alcanzando ambas mínimos ‌históricos.

Los datos ⁠provisionales se basan en el 99,95% de todos los registros de nacimientos recibidos y procesados ​el año pasado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, dependiente de los CDC.

(Reportaje de Mariam Sunny en Bangalore; Editado en español por Javier López de Lérida)