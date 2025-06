Rusia construirá ocho centrales nucleares en Irán

El jefe la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohammad Eslami, anunció este lunes que Rusia construirá ocho centrales nucleares en su país tras firmar un contrato bilateral, informó la agencia oficial de noticias IRNA. Esta decisión se conoce después de meses de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta reactivar las negociaciones nucleares que él mismo rompió en su primer mandato, cuando abandonó unilateralmente el acuerdo multilateral que había firmado su antecesor, Barack Obama, para suspender el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales contra la República Islámica.

Eslami anunció el acuerdo con Moscú durante una visita realizada por miembros del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní a la sede del OEAI en Teherán. El funcionario además adelantó que cuatro de las ocho centrales nucleares planeadas serán construidas en la provincia meridional de Bushehr.

Eslami también informó a los legisladores sobre la construcción ahora en curso de las unidades 2 y 3 en la ya existente central nuclear de Bushehr, y enfatizó que empresas iraníes están construyendo tales unidades. En una posterior conferencia de prensa, el funcionario añadió que la OEAI tiene planes para triplicar la capacidad de generación de energía nuclear de Irán, como parte de la estrategia general de desarrollo energético del país.

Completada por Rusia en mayo de 2011, la central de Bushehr, la primera y única instalación de energía nuclear en operación en Irán, ha sido fundamental para el programa de energía nuclear civil del país. Esta planta involucró durante mucho tiempo la cooperación con la agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom.

Irán presentará una contrapropuesta a EEUU para las negociaciones nucleares

El Gobierno iraní entregará en breve una contrapropuesta de acuerdo nuclear a Estados Unidos a través de Omán, adelantó este mismo lunes el vocero de la Cancillería, Esmaeil Baghaei, en respuesta a una oferta estadounidense que Teherán consideró "inaceptable".

Reuters informó anteriormente que Teherán estaba redactando una respuesta negativa a la propuesta estadounidense que se presentó a finales de mayo. Un diplomático iraní afirmó que la oferta estadounidense no resolvía las diferencias sobre el enriquecimiento de uranio en suelo iraní, el envío al extranjero de todas las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y las medidas para levantar las sanciones estadounidenses. "La propuesta de Estados Unidos no es aceptable para nosotros. No es el resultado de anteriores rondas de negociaciones. Presentaremos nuestra propia propuesta a la otra parte a través de Omán una vez finalizada. Esta propuesta es razonable, lógica y equilibrada", dijo Baghaei.

Baghaei añadió que aún no hay detalles sobre la fecha de una sexta ronda de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.