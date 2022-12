EEUU insiste en que Rusia libere a exmarine condenado por espionaje a cuatro años de su detención

Estados Unidos insistió hoy en que mantendrá su empeño por liberar al exmarine Paul Whelan, al cumplirse cuatro años de su arresto por parte de Rusia, que lo condenó por espionaje, y tras concretar hace tres semanas un intercambio de prisioneros con el Kremlin del que no fue parte.

"Hoy se cumplen cuatro años desde que Paul Whelan ha sido injustamente detenido, lejos de su familia, sufriendo un calvario insondable. Las autoridades rusas lo sometieron a un juicio secreto y lo sentenciaron a 16 años en una colonia penal rusa sobre la base de pruebas secretas. Su detención sigue siendo inaceptable, y seguimos presionando para su liberación inmediata en cada oportunidad", dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado.

Blinken agregó que está comprometido con la liberación de Whelan, así como de todos los otros estadounidenses "rehenes e injustamente detenidos" alrededor del mundo.

"Como el presidente (Joe Biden) dijo directamente a la familia Whelan, nuestros esfuerzos para asegurar la liberación de Paul no cesarán hasta que él regrese a casa con los suyos, donde pertenece", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, subrayó en otro comunicado: "No pararemos, no cejaremos, no cesaremos hasta que todos los estadounidenses puedan celebrar el regreso de Paul".

Asimismo, valoró la "generosidad de espíritu" mostrada por la familia de Whelan al celebrar la liberación de la baloncestista Birttney Griner mientras que su familiar sigue bajo custodia de Rusia.

"Agradezco la colaboración de la familia Whelan mientras trabajamos para reunirlos con Paul. Y pienso en ellos, y en Paul, especialmente en este día", concluyó el funcionario, citado por las agencias de noticias Europa Press y Sputnik

La Casa Blanca ofreció intercambiar a la basquetbolista Brittney Griner y al exmarine por el mercenario Viktor Bout, que estaba bajo custodia de Estados Unidos.

Sin embargo, Whelan no entró en las negociaciones, dado que Moscú considera que tiene un estatus diferente por las acusaciones en su contra y el intercambio se concretó hace tres semanas entre los otros dos prisioneros.

Whelan, exsoldado de Estados Unidos, fue condenado por la Justicia de Rusia a 16 años de prisión por cargos de espionaje.

El hombre, quien además de ser estadounidense, también es ciudadano de Canadá, Irlanda y el Reino Unido, fue arrestado en diciembre de 2018, e insiste en su inocencia, alegando que fue a Rusia para la boda de un amigo.

Con información de Télam