Presidenta de comisión de acusación de la Cámara propone suspender temporalmente al presidente de Colombia

FOTO DE ARCHIVO. El presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirige a la Organización de Estados Americanos (OEA)

​La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de ‌Representantes, Gloria Elena ‌Arizabaleta, propuso el miércoles suspender provisionalmente de su cargo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un proceso relacionado con la intervención del mandatario en política.

La proposición que busca "la suspensión provisional" de Petro por ​lo que se ⁠consideran faltas calificadas como "gravísimas o graves", ‌debe ser debatida y aprobada por ⁠la totalidad de los ⁠16 integrantes de la comisión y posteriormente por la plenaria de la Cámara de Representantes ⁠para un eventual efecto, según explicaron ​legisladores y juristas.

Petro, quien termina ‌su mandato de cuatro ‌años en agosto, ha sido acusado de ⁠intervenir en política en la campaña presidencial a favor del candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien se enfrentará ​el ‌21 de junio en un balotaje al abogado de derecha Abelardo De La Espriella, quien se impuso en la primera vuelta.

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"No hay ninguna decisión ⁠tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. No se ha suspendido al presidente Gustavo Petro, sigue en funciones", dijo en un video el representante Alejandro Ocampo, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la ‌Cámara de Representantes.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la comisión no puede suspender al presidente y que esa facultad solo la tiene el Senado ‌después de que la plenaria de la Cámara lo acuse formalmente.

La ley de Colombia establece que ‌el presidente ⁠solo podrá ser investigado por la comisión legislativa que tiene un ​largo historial de inoperancia, debido a que los procesos contra anteriores mandatarios no avanzaron.

Con información de Reuters