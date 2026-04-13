Fujimori va camino al balotaje aunque sigue el conteo por el segundo lugar

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori saluda a la salida tras votar durante las elecciones generales, en Lima

El resultado de las elecciones presidenciales en Perú todavía no está definido, a pesar de que los comicios cerraron hace casi 24 horas. Según el conteo rápido de las actas electorales que hizo la encuestadora Ipsos y la Asociación Civil Transparencia, Keiko Fujimori pasa directo a la segunda vuelta pero aun no se sabe contra quien competirá porque por ahora hay un triple empate entre los el candidato izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto.

a candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori saluda mientras deposita su voto, en Lima

Los conteos de las consultoras se hicieron para aproximar un resultado debido a la demora en la carga de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que hasta ahora verificó solo el 55% de las actas. Según los datos de la ONPE, Fujimori va primera con el 16,9 %; López Aliaga segundo con el 14,39 %, Nieto tercero con 12,7 % y Sánchez sexto con 8,12 %. La ONPE además habilitó este domingo 15 mesas electorales -para 52 mil electores- en el sur de Lima que ayer no pudo garantizar.

El candidato presidencial de Perú Rafael López Aliaga sale después de votar en un colegio electoral durante las elecciones generales, en Lima, Perú

"Todavía no se ve reflejado el apoyo que Sánchez tiene en el resto del país, especialmente en zonas rurales", aseguró en rueda de prensa el director de Ipsos, Alfredo Torres, al señalar que hasta ahora los votos computados por la ONPE son principalmente urbanos y todavía no rurales. En los entornos urbanos es donde López Aliaga, empresario y ex alcalde de Lima, concentra prácticamente toda su votación, mientras que con Sánchez, ex ministro que reivindica al ex presidente Pedro Castillo (2021-2022), ocurre al revés: su voto está aglutinado principalmente en zonas rurales.

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez habla con Reuters, en Lima

El avance lento en la consolidación de resultados refleja no solo cuestiones operativas sino también un dato político central: la dispersión del electorado entre más de 30 candidatos, que diluye los porcentajes y hace más compleja la proyección de los resultados finales.

En ese contexto, ninguno de los postulantes se acerca a los niveles necesarios para imponerse en primera vuelta, lo que refuerza la previsión de un balotaje el próximo 7 de junio.

La paridad entre los principales candidatos y la baja diferencia entre el primero y el tercero anticipan además una definición abierta para los lugares en la segunda vuelta, en una elección atravesada por la incertidumbre y la volatilidad política que caracteriza al país en los últimos años.

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