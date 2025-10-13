Alcalde de capital de Perú renunciará para convertirse candidato presidencial

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga habla con Reuters, en Lima

t (Reuters) -El alcalde de la capital de Perú, Rafael López Aliaga, dijo que renunciará a su cargo para convertirse en el primer aspirante a las elecciones presidenciales de abril, cuando el país se encuentra en una crisis tras un abrupto cambio de gobierno.

El político conservador y empresario anunció la noche de domingo en un programa de televisión que presentará en las próximas horas su dimisión como alcalde de Lima, para intentar por segunda vez consecutiva ocupar el sillón presidencial.

"Mañana (hoy lunes) que es el día legal, a las 3.30 de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia", dijo López Aliaga en una entrevista en el canal Panamericana Televisión, haciendo referencia a la norma electoral de que todo funcionario debe renunciar seis meses antes de los comicios si quiere postular a un cargo público.

El partido de López Aliaga, Renovación Popular, fue uno de los que impulsó en el Congreso la destitución el viernes de la presidenta Dina Boluarte. En su reemplazo asumió el poder en la línea de sucesión el jefe del Legislativo, José Jerí.

Conocido como "Porky" por el famoso personaje de dibujos animado, López Aliaga es el único aspirante que tiene dos dígitos (10%) en las atomizadas preferencias electorales, según la encuestadora Ipsos a fines de septiembre, mientras que más de un tercio (39%) de peruanos aún no sabe por quien votar.

Para las elecciones de abril, 38 partidos políticos con perfiles de derecha, izquierda y conservadores estan habilitados por el jurado electoral para presentar un candidato presidencial, lo que anticipa una dividida campaña electoral.

Con información de Reuters