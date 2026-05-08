Partido entre DIM y Flamengo se cancela por disturbios e invasión de hinchas en la Libertadores

Fútbol - Copa Libertadores - Grupo A - Independiente Medellin vs Flamengo

​El partido entre Deportivo Independiente Medellín y Flamengo en el estadio Atanasio Girardot de Colombia fue suspendido el ‌jueves a los cinco ‌minutos luego de disturbios en las gradas e invasión de aficionados del conjunto local al campo de juego.

"El encuentro entre DIM y Flamengo fue cancelado", dijo la Conmebol en su cuenta oficial de X tras una hora de demora por los inconvenientes.

Los disturbios comenzaron en el inicio del partido ​cuando aficionados del ⁠DIM arrojaron bengalas al campo de juego y derribaron un ‌vallado para ingresar a modo de protesta ⁠por el mal momento del equipo, ⁠según reportes de la prensa local.

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El árbitro venezolano Jesús Valenzuela detuvo el juego al minuto 2 y poco después, a los ⁠5, indicó a los futbolistas que se retiraran del ​terreno.

"Esperamos ganar los tres puntos, porque la ‌responsabilidad no es nuestra. Los ‌reglamentos son claros cuando un equipo local no consigue ⁠dar seguridad", dijo el director de fútbol del club brasileño, José Boto, en el estadio.

Flamengo indicó en sus redes sociales que sus jugadores se encontraban bien. Por su parte, ​el DIM ‌sólo reposteó el comunicado de la Conmebol en su cuenta de X.

LOS OTROS PARTIDOS DE LA CUARTA FECHA

En el Grupo E, en el estadio Ciudad de Vicente López, Platense igualó 1-1 como local ante Peñarol ⁠con goles de Agustín Lagos y Facundo Batista, respectivamente.

"Fue un partido con muchas batallas, pero merecimos un poco más que el empate. Ahora hay que trabajar para sellar la clasificación en el próximo partido", dijo Lagos tras el empate.

Con este resultado, Platense llegó a siete puntos en la tabla de posiciones del Grupo ‌E y se mantuvo escolta a tres unidades de Corinthians, que clasificó a los octavos de final.

Peñarol comparte el último lugar de la tabla con Independiente Santa Fe, ambos con dos puntos.

En el Grupo G, Mirassol venció 2-0 como local a ‌Liga Deportiva Universitaria y se ubicó líder con nueve unidades, tres de diferencia con Lanús y el equipo ecuatoriano.

Los goles del debutante ‌conjunto brasileño los ⁠anotaron Lucas Oliveira y Reinaldo.

En otro partido del jueves, Coquimbo Unido remontó un marcador adverso y ​superó 2-1 como local a Universitario con un doblete del argentino Guido Vadalá en el Grupo B.

Para Universitario abrió el marcador Alex Varela.

Con información de Reuters