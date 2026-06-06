Papa León da su bendición a selección de EEUU antes del Mundial

El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Roma a Madrid,

Puede que el papa León haya ‌cambiado su vida ‌en Chicago por los lujosos aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano, pero sigue pensando en animar a la selección de su país en el Mundial de este mes.

León, el primer estadounidense de la historia, ​dijo a ⁠un periodista a bordo de su ‌vuelo de Roma a Madrid el ⁠sábado que apoyará a ⁠la selección de Estados Unidos cuando el torneo, en el que participan 48 equipos, dé ⁠comienzo el jueves.

"Sin duda animaré a ​Estados Unidos", dijo el ‌pontífice. "No sé cuántos partidos podré ‌ver, pero les deseo lo mejor".

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Estados ⁠Unidos, que coorganiza el torneo junto con Canadá y México, se enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en el ​Grupo D.

León, ‌originario de un suburbio de Chicago, ejerció como misionero y obispo en Perú durante décadas antes de convertirse en papa. En una entrevista ⁠el año pasado, afirmó que animaría a Perú en lugar de a Estados Unidos en cualquier enfrentamiento futbolístico.

Perú no logró clasificarse para el torneo de este año, lo que abre la puerta a una bendición papal para ‌la selección de Estados Unidos.

El papa, que se encuentra en una gira de una semana por España y las Islas Canarias, también reveló el sábado su clara preferencia entre ‌el Real Madrid y el Barcelona.

Cuando otro periodista le preguntó a cuál de esos equipos ‌apoyaba, León, ⁠cuyo nombre de pila es Robert Prevost, hizo una breve pausa. "El ​papa está con todos los equipos", respondió. "Prevost está con el Real Madrid".

Con información de Reuters