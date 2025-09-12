La OTAN lanza un "centinela oriental" para reforzar el flanco del este de Europa: Rutte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Alianza en Bruselas, Bélgica.

La OTAN lanzó el viernes una nueva misión para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa en respuesta a las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco a principios de esta semana, según su secretario general, Mark Rutte.

"Es imprudente e inaceptable. No podemos permitir que drones rusos entren en el espacio aéreo aliado", declaró Rutte al anunciar la operación "Centinela oriental".

La misión, que comienza el viernes por la noche, involucrará a una serie de activos que integran bases aéreas y terrestres.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania se han comprometido hasta ahora con la misión, a la que se unirán otros países, según Rutte.

El máximo comandante de la OTAN, Alexus Grynkewich, afirmó que la Alianza defenderá cada centímetro de su territorio.

"Polonia y los ciudadanos de toda la Alianza deben estar tranquilos por nuestra rápida respuesta de esta semana y nuestro importante anuncio de hoy", declaró.

Con información de Reuters