ONU: los ataques de Israel contra Beirut y sus suburbios ya costaron U$S 365 millones a los libaneses

El total de daños de guerra en la capital libanesa, Beirut, y en la gobernación circundante de Monte Líbano superó los 365 millones de dólares entre febrero y 14 de abril, de acuerdo con la evaluación emitida este lunes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante el periodo, más de 400 edificios y decenas de departamentos en Beirut y Monte Líbano sufrieron distintos grados de daños de guerra, se indicó en el reporte. Monte Líbano sufrió la mayoría de los daños con un estimado de 349,7 millones de dólares en pérdidas, mientras que los daños en Beirut se calcularon en alrededor de 15,4 millones de dólares, agregó el informe.

El 21 de abril, el Ministro de Finanzas de Líbano, Yassine Jaber, dijo a los medios locales que Líbano había sufrido al menos 3.000 millones de dólares en pérdidas relacionadas con la guerra para ese entonces, mientras Israel continúa sus operaciones militares contra Hezbolá en Líbano.

La UE advirtió sobre la "naturaleza precaria" de la tregua en Líbano tras la muerte de un casco azul

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, celebró que el pacto para un alto el fuego entre Israel y Líbano represente una oportunidad para el cese de las hostilidades. Sin embargo, advirtió que el reciente ataque contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) —que dejó un "casco azul" serbio muerto y dos españoles heridos— evidencia la "naturaleza precaria" de lo acordado.

La jefa de la diplomacia europea se refirió de este modo al entendimiento alcanzado entre Líbano e Israel para suspender los combates, un pacto que quedó supeditado al cese total de los ataques de la milicia chií Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros del sector sur del río Litani.

"El último alto el fuego ofrece una oportunidad para prevenir un retorno a hostilidades a gran escala", se congratuló Kallas, aunque de inmediato señaló que la muerte de personal de la ONU y los enfrentamientos continuos demuestran la fragilidad de la situación. Ante este panorama, la funcionaria estonia defendió la necesidad de fortalecer al Estado libanés, empoderar sus instituciones y restaurar su monopolio sobre el uso de la fuerza para reducir la amenaza miliciana.

Para respaldar este proceso, la Unión Europea aprobó el desembolso de 100 millones de euros destinados a reforzar las capacidades de defensa de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL). El objetivo de los fondos es permitir que el ejército regular local pueda vigilar, controlar y garantizar la seguridad del territorio, manteniendo el control estatal de las armas y asegurando la protección de los civiles.

Con información de Noticias Argentinas