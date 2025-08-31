Cumbre de la OCS: China e India estrechan lazos en un encuentro histórico

El presidente de China, Xi Jinping, le dio la mano tras años de asperezas al primer ministro indio, Narendra Modi, durante el primer encuentro bilateral de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghai (OCS), que arrancó este domingo en la ciudad de Tianjin. Se trató de la cita diplomática más importante del año en el gigante asiático.

Xi Jinping recibió este domingo a la última remesa de líderes mundiales que llegó al país: el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

El mandatario chino acudió a la recepción a las pocas horas de la llegada al país del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien protagonizará una larga visita oficial de cuatro días al país y participará en una cumbre que se celebra bajo la bandera del "multilateralismo".

Prueba de ello fue el encuentro mantenido entre Xi Jinping y el primer ministro indio, en el que que ambos coincidieron en desarrollar su sentido de la cooperación frente a los aranceles estadounidenses y después de años de tensiones fronterizas. "Ambos países representan oportunidades de desarrollo mutuas, no amenazas", declaró el presidente chino, según la agencia estatal de noticias Xinhua, en medio de un reciente deshielo en las relaciones entre los dos países más poblados del mundo, tras las prolongadas disputas fronterizas en el Himalaya.

Los detalles sobre la histórica reunión

En su reunión de una hora con el presidente Chino, Modi elogió los avances logrados en el conflicto, que se intensificó en 2020 dejando 20 soldados indios y cuatro militares chinos muertos en la región de Ladaj. India y China libraron una breve guerra fronteriza en 1962 y se disputan varias secciones a lo largo de su frontera, poco definida, de 3.500 kilómetros.

Xi y Modi mantuvieron sus primeras conversaciones tras la disputa en Rusia el año pasado, en el marco de una cumbre de los BRICS, lo que indica el primer deshielo importante en las relaciones tras los mortíferos enfrentamientos. Durante una reunión reciente en India, ambas partes acordaron un plan de 10 puntos para lograr la paz y la calma a lo largo de su frontera compartida. También planean reanudar los visados de turista y los vuelos directos.

Con información de EuropaPress