Infantino promete apoyo de la FIFA para que Irán juegue el Mundial

Amistoso internacional - Costa Rica vs. Irán

El ​presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostró el martes su apoyo a los preparativos de Irán ‌para el Mundial, al ‌asistir en Turquía a la victoria 5-0 de su selección en un amistoso contra Costa Rica, a pesar de que la participación del equipo en el torneo sigue en el aire debido a la guerra en Oriente Medio.

La aparición sorpresa de Infantino ​se produjo mientras ⁠Irán sigue presionando para trasladar los partidos de ‌su selección en el Mundial desde Estados ⁠Unidos a México, alegando los ⁠ataques de Washington e Israel contra su país que desencadenaron la actual guerra regional.

La federación iraní declaró a ⁠principios de este mes que estaba en conversaciones ​con la FIFA sobre el cambio ‌de sede, mientras que el ‌Ministerio de Deportes de Irán ha prohibido a ⁠las selecciones nacionales y a los equipos deportivos de clubes viajar a países que considera hostiles hasta nuevo aviso.

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La FIFA, sin embargo, ha mantenido que ​espera que ‌todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre.

«Me complace mucho que la selección de Irán esté celebrando actualmente su concentración (...) Solo tenemos un plan ⁠para este equipo. Irán se ha clasificado para el Mundial y jugará el torneo», declaró Infantino, según los medios iraníes, durante el partido en Antalya.

«Personalmente, haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que todo esté en orden».

Irán debe disputar sus tres partidos del ‌Grupo G en territorio estadounidense —dos en Los Ángeles y uno en Seattle— contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Dirigiéndose directamente a la selección iraní, Infantino prometió su apoyo, pero evitó entrar en las cuestiones más amplias que ‌rodean la disputa.

Donald Trump declaró a principios de este mes que, aunque la selección de Irán era bienvenida para ‌jugar en ⁠Estados Unidos, podría no ser lo más adecuado para su seguridad.

«Desde ahora hasta el ​Mundial, haré todo lo que pueda para apoyar a la selección de Irán», afirmó Infantino.

Con información de Reuters