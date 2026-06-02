México detiene a presunto miembro de cártel vinculado a crimen de trabajadores de Vizsla Silver

Fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron a un presunto miembro de un cártel vinculado con el asesinato de trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver a principios de este año, informaron el martes autoridades.
La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que el sospechoso, identificado solo como Gabriel "N", alias "Gabito" u "80", fue detenido en el estado noroccidental de Sinaloa durante un operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y efectivos de seguridad locales.
Las autoridades señalaron que Gabriel "N" era un operador regional de un grupo criminal vinculado al Cártel de Sinaloa y que habría participado en el secuestro y asesinato de 10 personas relacionadas con una operación minera en enero.
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Vizsla Silver, con sede en Vancouver y que desarrolla un proyecto de plata en la zona, había dicho previamente que cooperaba con las autoridades mexicanas en la investigación.
La empresa reanudó sus actividades de campo en el proyecto a principios de mayo y la semana pasada recibió financiamiento respaldado por el Estado para la mina.
En febrero, las autoridades dijeron que los atacantes podrían haber confundido a los trabajadores mineros con integrantes de un grupo criminal rival.
El caso pone de relieve los persistentes desafíos de seguridad en algunas zonas del cinturón minero de México, una fuente clave de plata y otros metales para los mercados mundiales.
Con información de Reuters