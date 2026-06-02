México detiene a presunto miembro de cártel vinculado a crimen de trabajadores de Vizsla Silver

Marchan en Zacatecas por mineros secuestrados y hallados muertos en Sinaloa

Fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron a un presunto ‌miembro de un ‌cártel vinculado con el asesinato de trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver a principios de este año, informaron el martes autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional dijo ​que el ⁠sospechoso, identificado solo como Gabriel "N", alias "Gabito" ‌u "80", fue detenido en ⁠el estado noroccidental de ⁠Sinaloa durante un operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y efectivos de ⁠seguridad locales.

Las autoridades señalaron que ​Gabriel "N" era un operador ‌regional de un grupo ‌criminal vinculado al Cártel de ⁠Sinaloa y que habría participado en el secuestro y asesinato de 10 personas relacionadas con una operación ​minera ‌en enero.

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Vizsla Silver, con sede en Vancouver y que desarrolla un proyecto de plata en la zona, había dicho previamente ⁠que cooperaba con las autoridades mexicanas en la investigación.

La empresa reanudó sus actividades de campo en el proyecto a principios de mayo y la semana pasada recibió financiamiento respaldado por el ‌Estado para la mina.

En febrero, las autoridades dijeron que los atacantes podrían haber confundido a los trabajadores mineros con integrantes de un grupo criminal rival.

El ‌caso pone de relieve los persistentes desafíos de seguridad en algunas zonas del ‌cinturón minero ⁠de México, una fuente clave de plata y otros ​metales para los mercados mundiales.

Con información de Reuters