Lula embargará fondos a casas de apuestas ilegales para financiar políticas de seguridad

En pleno furor de las apuestas virtuales por el Mundial 2026, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó este viernes un decreto que obliga a los bancos a bloquear y embargar recursos vinculados a empresas de apuestas virtuales que operan sin autorización oficial.

La medida, que pretende golpear el circuito financiero de estas plataformas, fijó que el dinero recuperado deberá ser destinado al financiamiento de políticas de seguridad pública.

Según explicó el propio Lula en un mensaje publicado en sus redes sociales, la decisión forma parte de una nueva ofensiva del gobierno brasileño contra el mercado clandestino de las denominadas "bets". A partir de esta decisión, los recursos embargados a estas empresas pasarán a estar a disposición del Fondo Nacional de Seguridad Pública una vez cumplidas las instancias legales necesarias.

"Cumplido el debido proceso, los recursos embargados serán destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública y reforzarán el combate a las estructuras financieras del crimen organizado en el país", afirmó el mandatario brasileño.

La medida llega en un momento de creciente preocupación por el alcance del negocio de las apuestas virtuales en Brasil. De acuerdo con datos presentados por el ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva, entre el 41% y el 51% de las plataformas que operan en el país lo hacen de manera ilegal.

Dichas páginas clandestinas concentran a unos 25,2 millones de apostadores, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno y preocupa a los funcionarios de Brasil.

El decreto reglamenta, además, una serie de mecanismos previstos en la denominada Ley Antimafia y busca impedir la circulación de fondos provenientes de actividades consideradas "ilegales".

Cómo funcionará el nuevo mecanismo

El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, explicó que será la Secretaría de Premios y Apuestas la que estará encargada de identificar a las empresas irregulares y de comunicar esa información a las entidades financieras, con intervención del Banco Central. A partir de esa notificación, los bancos tendrán la obligación de congelar las cuentas vinculadas a las operaciones investigadas.

"El bloqueo administrativo será inmediato y deberá ser confirmado por las entidades financieras en un plazo de hasta 48 horas", explicó durante una conferencia de prensa este mismo viernes. El funcionario sostuvo que el objetivo es impedir que los fondos sean transferidos o retirados antes de que avance la investigación.

Las plataformas identificadas hasta ahora por la Secretaría

Las autoridades brasileñas identificaron cerca de 300 operadores responsables de casi 50.000 sitios de apuestas retirados de internet. Según los datos oficiales, estas plataformas utilizaban alrededor de 30 instituciones financieras para procesar pagos y mover dinero dentro del sistema.

Aunque el Gobierno todavía no calculó cuánto dinero podría recuperarse mediante este esquema, la expectativa es que los recursos embargados representen una fuente importante de financiamiento para programas de seguridad. En los casos en que las empresas afectadas cuestionen la medida, podrán presentar recursos administrativos. Si esas impugnaciones son rechazadas, la Abogacía General de la Unión impulsará acciones judiciales para concretar la expropiación definitiva de los fondos.