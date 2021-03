El ex presidente de Brasil Luis Ignacio Da Silva, realizó una entrevista con el diario El País en la que habló sobre la situación crítica que atraviesa Brasil no sólo a causa de la pandemia de coronavirus sino a la cuestionable gestión del presidente Jair Bolsonaro. “La democracia ha sufrido en Brasil un accidente por culpa de Bolsonaro. El presidente no se preocupa por el covid ni por la economía, la educación o las relaciones internacionales. Dejamos de comprar vacunas cuando podíamos adquirirlas, y hemos dejado de vacunar cuando debíamos", denunció.

"Ahora mismo, el mandatario sigue haciendo campaña contra la vacuna y contra el aislamiento. Es casi un genocidio”, agregó al tiempo que dejó entrever que una de las opciones para resolver la crisis social, sanitaria y política del pueblo brasileño sería enfrentar a la ultraderecha en la próxima contienda electoral a disputarse en 2022.

"Gozo de una gran salud, y Joe Biden es mayor que yo y gobierna Estados Unidos. En 2022, solo tendré 77 años, un pibe. Si en ese momento los partidos de izquierda entienden que puedo representarlos, no tengo ningún problema en hacerlo", propuso el ex presidente de Brasil.

Si bien fue absuelto junto con la ex presidenta Dilma Rousseff luego de que la Justicia comprobara que en la "denuncia no había elementos constitutivos de delito" y era un intento de "criminalizar la actividad política", Lula fue acusado de formar parte de una organización criminal con el fin de desviar fondos públicos hacia su partido y pese a su liberación en 2019, se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Con la mirada puesta en la próxima contienda electoral, el referente del progresismo brasileño observó que su espacio político "tiene otras opciones, como Fernando Haddad (quien se disputara la presidencia con Bolsonaro en 2018), y algunos gobernadores. La única posibilidad de que sea yo, porque no voy a disputarlo con nadie, es que la gente entienda que soy el mejor candidato. Si no, me contentaré con salir a la calle para hacer campaña por un aliado nuestro".

En cuanto a la figura de Bolsonaro y sus posibilidades para ser reelecto Lula fue catégórico: "(Bolsonaro) va a perder las elecciones, y la victoria será de alguien progresista" expuso al tiempo que aprovechó el espacio para despacharse contra el presidente ultraderechista. "El presidente Bolsonaro ahora mismo está facilitando la venta de armas, y quienes las compran no son los trabajadores. ¿A quién le está vendiendo armas Bolsonaro? A la élite agrícola, a ex policías, a la banda que mató a Marielle (Franco, concejala de Río de Janeiro)", denunció.

"Si el PT vuelve a ganar las elecciones, desarmaremos al pueblo y recuperaremos el humanismo. Solo hay un remedio para este país: fortalecer la democracia", propuso. "Tengo absolutamente claro que podemos volver a ganar las elecciones. Lo que parece imposible hoy será posible mañana. Este país es poderoso. No quiero que la sociedad vote a un Trump o a un troglodita como Bolsonaro nunca más"agregó.

"La gente tiene que votar a hombres que piensen en el bien. Fuera de la política, no hay salida para la humanidad, para la democracia, para el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. Todo depende de la política", concluyó.