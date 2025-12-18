La Rioja movilizó en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei

En el marco del debate por la reforma laboral y tras la convocatoria de movililización nacional, la intersindical de la Rioja y movimiento sociales y políticos concentraron de manera masiva en las calles céntricas de la Capital. Frente a la movilización, la senadora Patricia Bullrich anunció la postergación de la reforma laboral para el 10 de febrero del 2026.

La ahora titular de Previsión Social anunció que circularán el dictamen para la reforma laboral, pero que se pospone el debate para el 10 de febrero de 2026. "Nos parece una buena fecha, llamaríamos de nuevo a extraordinarias", explicó la ex ministra de Seguridad de la Nación.

Acto en Plaza de Mayo

En horas de la tarde, en la Plaza de Mayo, la Confederación Gremial de Trabajadores había informado que, de mantener su rechazo al proyecto elaborando,y ante la ausencia de un cambio en el diagrama de diseño laboral, llamarían "a un paro general" para fin de año: iba a llegar a ser el cuarto desde la asunción del Gobierno Javier Milei.

La cotitular de la CGT, Jorge Sola, del gremio de Seguros; Cristian Jerónimo, de los empleados del vidrio; y Octavio Argüello, de Camioneros, señala la inclusión de una regulación muy estricta del derecho de huelga, ya que muchos tareas pasarías a ser la prelación de los convenios por empresa y las restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

Previamente los referentes sindicales habían participado en la reunión de Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patria Bullrich, donde expusieron su postura frente al proyecto oficial. Allí calificaron la iniciativa como “regresiva” y “inconstitucional”.

Reforma laboral

Dentro del proyecto del oficialismo, entre los primeros puntos sobresalientes, se habilita la paritaria por empresa, jornada laboral de hasta 12 horas, frena el derecho a huelga, despidos con menor indemnización, entre otras modificaciones tales como la eliminación del Estatuto del Periodista que otorga la libertad de expresión en el país.

Asimismo, habian adelantado la posibilidad de incorporar más sectores bajo el concepto de "servicio esencial" lo que anula la posibilidad del derecho a huelga.