Un hijo de Kaddafi buscado por la justicia se inscribió como candidato a presidente de Libia

Saif al-Islam Kaddafi, hijo del depuesto dictador Muammar Kaddafi y buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, se inscribió hoy como candidato a presidente de Libia para las elecciones de diciembre próximo, se informó oficialmente.

Saif “presentó los documentos de su candidatura en la oficina de la Alta Comisión Electoral, en Sabha”, informó el organismo en un comunicado publicado en Facebook.

De ese modo, completó “todas las condiciones legales exigidas por la Ley Nro. 1 sobre la elección del jefe del Estado, adoptada por el parlamento”, agregó la nota.

El hijo de Kaddafi, de 49 años, recibió también su tarjeta de votante, según la agencia de noticias AFP.

Tras estar varios años con paradero desconocido, Saif se presentó en la oficina de la Comisión Electoral vestido con una túnica y un turbante marrones, y firmó los documentos asistido por un abogado, según imágenes difundidas por la prensa local.

En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra Saif por “crímenes contra la humanidad” cometidos supuestamente durante la represión de la revuelta popular en la que resultó asesinado Kaddafi.

El mismo año fue detenido por un grupo armado y cuatro años después fue condenado a muerte por las autoridades judiciales libias, pero sus captores se negaron a entregarlo.

Por más que nunca se confirmó su liberación, su rastro se perdió y la CPI dijo a fines de 2019 que lo había localizado en Zenten, la misma ciudad del oeste de Libia donde había sido capturado.

“La situación de Saif al Islam Gadafi en la CPI no ha cambiado y según la notificación publicada en 2011, lo siguen buscando”, dijo Fadi Abdallah, un vocero de la CPI a la televisora Libia al-Ahrar.

Las elecciones presidenciales, las primeras en el país, están previstas para el 24 de diciembre y las parlamentarias, para un mes después.

A fines de julio, Saif había dicho en declaraciones al diario The New York Times que no descartaba regresar a la vida política de su país.

Con información de Télam