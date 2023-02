Pena de muerte para atacantes palestinos: el nuevo proyecto del Gobierno israelí

La iniciativa ya fue aprobada por ministros del gabinete de Netanyahu y ahora comenzará a ser debatida en el Parlamento, donde el premier goza de una ajustada mayoría.

En un nuevo paso que podría recalentar aún más el conflicto entre israelíes y palestinos, ministros del Gobierno de Israel aprobaron este domingo un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a palestinos que cometan ataques letales contra sus ciudadanos, una iniciativa que comenzará a ser debatida esta semana por el Parlamento, donde el premier Benjamin Netanyahu posee una ajustada mayoría.

El gran impulsor de esta iniciativa es Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido político de ultraderecha Poder Judío, que forma parte de la coalición de gobierno encabezado por la agrupación Likud de Netanyahu. La aprobación se conoció poco después de que un palestino matara a dos colonos israelíes en Cisjordania, uno de los territorios que el mundo reconoce como ocupados militarmente por Israel desde 1967 y que deberían ser parte de un futuro Estado palestino en la llamada solución de dos Estados.

En ese contexto, Ben Gvir celebró la aprobación del proyecto en el gabinete. "En este día tan difícil, en el que han muerto dos ciudadanos israelíes en un ataque terrorista palestino, no hay nada más simbólico que aprobar el impulso de un proyecto de ley que estipula la pena de muerte para los terroristas", aseguró, el diario Times of Israel.

La ley será presentada el próximo miércoles ante el Parlamento para que reciba una aprobación preliminar en comisión. Luego deberá someterse a debate en el seno del llamado Gabinete de Seguridad Nacional, antes de una votación de la ley en primera lectura en el pleno parlamentario.

Por su parte, la Fiscalía General de Israel anticipó que hará todo lo posible para bloquear el avance de la legislación, sobre cuya legalidad expresó serias dudas. Esta ley, a grandes rasgos, describe como "terrorista" a cualquiera que "intencionadamente o por indiferencia cause la muerte de un ciudadano israelí cuando el acto se lleva a cabo por un motivo racista o de odio a un público determinado, y con el propósito de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del pueblo judío en su patria".

Además, si se comete un delito de este tipo en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, este castigo se aplicará en los tribunales militares incluso si el fallo no es unánime, y el castigo no podrá aligerarse después de que se finalice en un tribunal regional. Este último punto inquieta a la Fiscalía porque el Parlamento israelí no tiene ningún tipo de soberanía sobre la parte de Cisjordania bajo ocupación militar israelí, ya que la máxima autoridad israelí allí es el Ejército.

Los críticos del proyecto destacan, asimismo, que este proyecto implicaría que el Gobierno de Israel está imponiendo su ley nacional en la ocupada Cisjordania, lo que supondría a todos los efectos una violación de las bases fundamentales de todos los acuerdos firmados con los palestinos.

El anuncio también coincide, a nivel regional, con una cumbre de responsables de seguridad palestinos, israelíes, estadounidenses y egipcios en la ciudad jordana de Aqaba, con el objetivo de disminuir la tensión en la región tras meses de escalada por las operaciones israelíes en Cisjordania y los ataques palestinos en Jerusalén y alrededores.

Con información de Télam