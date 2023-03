Nuevo día de violencia en Israel y la ocupada de Palestina: redada militar, atentado, muertos y heridos

La tarde de este jueves un ataque en el centro de Tel Aviv dejó tres heridos y más temprano el ejército de Israel hizo una redada en la Cisjordania ocupada y mató a tres palestinos.

Al menos tres personas sufrieron heridas de bala en el medio de un ataque en el centro de Tel Aviv y fueron trasladados al hospital, según informó The Jerusalem Post . La policía de Israel dijo que se trató de un "ataque terrorista" mientras que el alcalde de la ciudad, Mayor Ron Huldai, pidió a todos los que este jueves se manifestaron en contra de la reforma de la justicia que vuelvan a sus casas. "Este es un ataque terrorista, les pido a los manifestantes que terminen rápidamente y vuelvan a sus casas o a algún lugar seguro”, apuntó Huldai según informó The Times of Isarel.

El ataque en Tel Aviv se produjo después de que esta misma mañana tres palestinos murieran en una redada israelí en la ciudad de Jenín, la Cisjordania ocupada.

Noticia en desarrollo...