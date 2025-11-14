La ONU dice que el muro israelí cruza la frontera con Líbano

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de las Naciones Unidas aparece delante del edificio de la Sede de las Naciones Unidas durante la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas en el barrio de Manhattan de Nueva York

Un estudio realizado el mes pasado por la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano reveló que un muro construido por el ejército israelí cruza la Línea Azul, la frontera de facto, según declaró el viernes un portavoz de la ONU.

La Línea Azul es una línea trazada por la ONU que separa Líbano de Israel y los Altos del Golán ocupados por Israel.

Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU, declaró que el muro en T de hormigón erigido por las FDI ha hecho inaccesibles a la población local más de 4.000 metros cuadrados (casi un acre) de territorio libanés.

Una sección de un muro adicional, que también ha cruzado la Línea Azul, se está erigiendo al sureste de Yaroun, dijo, citando a las fuerzas de paz.

Dujarric dijo que la FPNUL informó al ejército israelí de sus conclusiones y pidió que se retirara el muro.

"La presencia y la construcción israelíes en territorio libanés constituyen violaciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y de la soberanía e integridad territorial de Líbano", declaró la FPNUL en otro comunicado.

Un portavoz militar israelí negó que el muro cruzara la Línea Azul.

"El muro forma parte de un plan más amplio de las FDI cuya construcción comenzó en 2022. Desde el comienzo de la guerra, y como parte de las lecciones aprendidas de ella, las FDI han estado avanzando en una serie de medidas, incluido el refuerzo de la barrera física a lo largo de la frontera norte", dijo el portavoz.

La FINUL, creada en 1978, opera entre el río Litani, en el norte, y la Línea Azul, en el sur. La misión cuenta con más de 10.000 soldados de 50 países y unos 800 civiles, según su sitio web.

