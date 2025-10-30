Hamás dice que entregará cadáveres de dos rehenes israelíes

La Cruz Roja transporta los cuerpos de dos rehenes fallecidos, secuestrados durante el ataque a Israel del 7 de octubre de 2023 por Hamás, tras ser entregados por militantes de Hamás, en Deir Al-Balah

ZA, 30 oct (Reuters) -El grupo militante palestino Hamás dijo que entregará los cadáveres de dos rehenes israelíes fallecidos el jueves, un día después de que la tenue tregua en Gaza se vio sacudida por una serie de letales ataques israelíes en todo el enclave.

El ejército israelí dijo que la Cruz Roja había recibido de Hamas dos ataúdes con los restos de rehenes fallecidos y que se dirigía a entregarlos a las fuerzas israelíes. Los restos serán trasladados a Israel para su identificación y entierro.

En el marco del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó a todos los rehenes vivos a cambio de casi 2000 prisioneros palestinos y presos de guerra, mientras que Israel retiró a sus tropas, detuvo su ofensiva y aumentó la ayuda al enclave.

Hamás también acordó entregar los restos de 28 rehenes fallecidos a cambio de 360 militantes palestinos muertos en la guerra. Hasta el jueves había entregado 15 cadáveres.

Israel dice que Hamás se ha retrasado en la entrega de los cadáveres de los rehenes que aún se encuentran en Gaza. Hamás dice que llevará tiempo localizar y recuperar todos los restos mortales.

La disputa sobre la recuperación y entrega de los cuerpos de los rehenes ha sido uno de los obstáculos que han complicado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para culminar definitivamente la guerra de Gaza.

Entre el martes y el miércoles, Israel respondió a un ataque palestino contra sus soldados que causó la muerte de un elemento con bombardeos que, según las autoridades sanitarias de Gaza, mataron a 104 personas.

La guerra ha desplazado a la mayoría de los más de dos millones de habitantes de Gaza, algunos de ellos en repetidas ocasiones. Muchos aún no han regresado a sus localidades, por temor a verse obligados a huir de nuevo.

Con información de Reuters