¿A cuántos palestinos ha matado la ofensiva israelí en Gaza?

Autoridades sanitarias palestinas afirman que la campaña terrestre y aérea que Israel lleva a cabo desde hace dos años contra militantes de Hamás en la Franja de Gaza ha matado a más de 67.000 personas, de las cuales casi un tercio son menores de 18 años.

La guerra, desencadenada por el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel, se ha centrado en la ciudad de Gaza desde el mes pasado y la ofensiva ha continuado a pesar de las conversaciones sobre el nuevo plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto.

¿CÓMO CALCULAN EL NÚMERO DE MUERTOS?

El último desglose detallado publicado por el ministerio de Sanidad palestino el 7 de octubre mostraba 67.173 muertos, entre ellos 20.179 niños, lo que supone el 30% del total.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem, el número oficial de víctimas mortales del ministerio supera con creces el de todos los combates anteriores entre israelíes y palestinos en Gaza desde 2005.

En los primeros meses de la guerra, el número de muertos se calculaba simplemente contando los cadáveres que llegaban a los hospitales, y los datos incluían los nombres y números de identidad de la mayoría de los fallecidos.

En mayo de 2024, el ministerio de Sanidad incluyó los cadáveres no identificados, que representaban casi un tercio del número total de víctimas. Sin embargo, desde octubre de 2024, sólo incluye los cadáveres identificados.

Un examen realizado por Reuters en marzo de una lista anterior del ministerio de Sanidad de Gaza sobre los muertos mostró que más de 1.200 familias habían sido completamente aniquiladas, incluida una familia de 14 personas.

¿ES EXHAUSTIVA LA CIFRA DE MUERTOS DE GAZA?

Las cifras no reflejan necesariamente todas las víctimas, ya que el ministerio de Sanidad palestino calcula que hay varios miles de cadáveres bajo los escombros y no contabiliza las 460 muertes relacionadas con la desnutrición que ha registrado en medio de una hambruna en el norte de Gaza.

Los recuentos oficiales palestinos de muertes directas probablemente subestimaron el número de víctimas en alrededor de un 40% en los primeros nueve meses de la guerra, a medida que se desintegraba la infraestructura sanitaria de Gaza, según un estudio revisado por expertos y publicado en la revista The Lancet en enero.

La oficina de derechos humanos de la ONU también afirma que es probable que la cifra de las autoridades palestinas sea inferior a la real.

Las muertes en el conflicto que ha verificado utilizando su propia metodología hasta el 20 de julio muestran que el 40% eran niños y el 22% mujeres.

Una investigación de la ONU determinó el mes pasado que Israel había cometido genocidio en Gaza, citando la magnitud de las matanzas como uno de los hechos que respaldaban su conclusión. Israel calificó la conclusión de sesgada y "escandalosa"

¿QUÉ CREDIBILIDAD TIENE LA CIFRA DE MUERTOS DE GAZA?

Antes de la guerra, Gaza contaba con sólidas estadísticas de población y mejores sistemas de información sanitaria que la mayoría de los países de Oriente Próximo, según declararon a Reuters expertos en salud pública.

La ONU cita a menudo las cifras de muertes del Ministerio de Sanidad y dice que son creíbles.

¿CONTROLA HAMÁS LAS CIFRAS?

Aunque Hamás dirige Gaza desde 2007, el ministerio de Sanidad del enclave también responde ante el ministerio general de la Autoridad Palestina en Ramala, Cisjordania.

El gobierno de Hamás en Gaza ha pagado los salarios de todos los contratados en departamentos públicos desde 2007, incluido el ministerio de Sanidad. La Autoridad Palestina paga los salarios de los contratados antes de esa fecha.

¿QUÉ DICE ISRAEL?

Funcionarios israelíes han dicho anteriormente que las cifras de muertos son sospechosas debido al control que ejerce Hamás sobre el gobierno de Gaza, y que están manipuladas.

El ejército israelí afirma que 466 de sus soldados murieron en combate y otros 2.951 resultaron heridos desde que comenzó su operación terrestre en Gaza el 27 de octubre de 2023.

También afirma que hace todo lo posible por evitar víctimas civiles. Afirma que Hamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos operando en zonas densamente pobladas, zonas humanitarias, escuelas y hospitales, una acusación reiterada que Hamás niega.

¿CUÁNTOS DE LOS MUERTOS SON COMBATIENTES?

Las cifras del ministerio de Sanidad palestino no diferencian entre civiles y combatientes de Hamás, que no visten uniforme formal ni llevan identificación separada.

El ejército israelí declaró en enero de 2025 que había matado a casi 20.000 combatientes de Hamás. Desde entonces no ha proporcionado ninguna actualización. Estas estimaciones se realizan combinando el recuento de cadáveres en el campo de batalla, la interceptación de las comunicaciones de Hamás y las evaluaciones de los servicios de inteligencia sobre el personal de los objetivos destruidos.

Hamás ha dicho que las estimaciones israelíes de sus pérdidas son exageradas, sin decir cuántos de sus combatientes han muerto.

(Compilado por Emma Farge, Nidal al-Mughrabi, Ali Sawafta, James MacKenzie y Angus McDowall; edición de William Maclean, Peter Graff, Alexandra Hudson, Mark Heinrich y Deepa Babington. Editado en español por Natalia Ramos)