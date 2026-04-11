Israel convoca a encargada de negocios de España por quema de muñeco con imagen de Netanyahu

FOTO ARCHIVO-Protesta en apoyo de los palestinos, en Madrid

Israel ​anunció el sábado que convocó a la encargada de negocios de España en Tel Aviv por ‌la quema de un ‌muñeco gigante del primer ministro Benjamin Netanyahu esta semana.

La figura de siete metros de altura estaba rellena de 14 kilogramos de pólvora. El hecho ocurrió en El Burgo, una localidad cercana a Málaga, en una ceremonia que se celebra desde hace décadas y que tuvo lugar ​el 5 de ⁠abril, declaró su alcaldesa, María Dolores Narváez, a la ‌televisión local.

"Esta lamentable muestra de odio antisemita es ⁠consecuencia directa de la incitación ⁠sistemática del Gobierno del primer ministro español, Pedro Sánchez", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en un comunicado ⁠en X en el que se mostraba un ​videoclip.

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Reuters no pudo verificar el video ‌de inmediato.

"El Gobierno de España ‌está comprometido en la lucha contra el antisemitismo y ⁠cualquier forma de odio o discriminación. Por ello, rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que sugiera lo contrario", respondió una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

La ​alcaldesa de ‌El Burgo afirmó que la localidad ya había utilizado anteriormente muñecos del presidente estadounidense Donald Trump y del líder ruso Vladimir Putin durante el evento anual.

España ha sido una crítica abierta de ⁠las campañas militares de Estados Unidos e Israel en Irán y el Líbano, a pesar de las amenazas de Washington de castigar a los aliados de la OTAN que no cooperen.

España e Israel, en tanto, se han visto envueltos en una prolongada disputa diplomática que comenzó a raíz de la ‌guerra de Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, calificó de antisemita la prohibición española de que aeronaves y buques transporten armas a Israel desde sus puertos o su espacio aéreo debido a la ofensiva militar israelí.

El ministro ‌de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, acusó a Israel de violar el derecho internacional y el alto el fuego ‌en Oriente Medio ⁠tras una oleada de ataques aéreos en El Líbano esta semana.

Netanyahu afirmó el miércoles que ​El Líbano no formaba parte del alto el fuego y que el ejército israelí seguía atacando a Hezbolá con fuerza.

Con información de Reuters