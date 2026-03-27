EXCLUSIVA-EEUU sólo puede confirmar destrucción de cerca de un tercio de misiles de Irán: fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Un misil iraní con ojiva de racimo sobrevuela la ciudad, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, visto desde Tel Aviv, Israel

Por Phil Stewart, ​Idrees Ali, Jonathan Landay y Erin Banco

WASHINGTON, 27 mar (Reuters) - Washington sólo puede afirmar con certeza que ha ‌destruido cerca de un ‌tercio del vasto arsenal de misiles de Irán, ahora que la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país se acerca a su primer mes, según indicaron cinco personas familiarizadas con la información de los servicios de inteligencia estadounidenses.

La situación de aproximadamente ​otro tercio es ⁠menos clara, pero es probable que los bombardeos ‌hayan dañado, destruido o enterrado esos misiles ⁠en túneles subterráneos y búnkeres, ⁠según cuatro de las fuentes. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato dada la naturaleza sensible de la información.

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Una ⁠de las fuentes señaló que la información de ​inteligencia es similar en cuanto a ‌la capacidad de Irán en ‌materia de drones, indicando que existe cierto grado ⁠de certeza de que se haya destruido alrededor de un tercio.

La evaluación, de la que no se había informado anteriormente, muestra que, aunque la mayoría ​de los ‌misiles de Irán están destruidos o son inaccesibles, Teherán sigue contando con un importante arsenal y podría recuperar algunos misiles enterrados o dañados una vez que cesen los combates.

La información ⁠contrasta con las declaraciones públicas del presidente Donald Trump el jueves, en las que afirmó que a Irán le quedan "muy pocos cohetes". También pareció reconocer la amenaza que suponen los misiles y drones iraníes restantes para cualquier futura operación estadounidense destinada a proteger el estrecho de Ormuz, ‌de vital importancia económica.

Reuters ha informado que el mandatario está sopesando si intensificar el conflicto desplegando tropas estadounidenses en las costas iraníes a lo largo del estrecho.

"El problema con el estrecho es este: supongamos que hacemos un ‌gran trabajo. Digamos que hemos eliminado el 99% (de sus misiles). El 1% es inaceptable, porque ese 1% es un ‌misil que impacta ⁠en el casco de un barco que cuesta mil millones de dólares", dijo Trump ​en una reunión televisada del Gabinete el jueves.

El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

(Editado en español por Carlos Serrano)