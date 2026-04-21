Europa se enfrenta a un verano difícil debido a la crisis en Irán, según el comisario de Energía

FOTO DE ARCHIVO. El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, asiste a una rueda de prensa, el día de una videoconferencia extraordinaria de los ministros de Energía de los países de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

El próximo verano será difícil para ‌Europa debido ‌a la escasez de combustible provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, incluso en ​el ⁠mejor de los casos, ‌según dijo el ⁠martes el comisario ⁠de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen.

La UE ⁠está preparando medidas para ​mitigar el ‌impacto que la ‌guerra está teniendo en ⁠el suministro de combustible para aviones, dijo Jorgensen a los periodistas ​en ‌Madrid.

"Si es necesario, podríamos redistribuir y compartir los recursos de combustible de aviación de ⁠los que disponemos", afirmó.

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Las aerolíneas europeas han advertido de la escasez de combustible para aviones en las próximas semanas como consecuencia de ‌la guerra de Irán, que ha bloqueado la principal ruta de suministro a través del estrecho de ‌Ormuz. Alrededor del 75% del suministro de combustible para ‌aviones ⁠de Europa procede de Oriente Medio.

(Información ​de Paolo Laudani; edición de Charlie Devereux; editado en español por Patrycja Dobrowolska)