Foto: @Helyeh_Doutaghi

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se profundizó tras una serie de ataques a universidades que, según reportes internacionales, dejaron al menos 250 estudiantes y docentes muertos. En este contexto, autoridades iraníes denunciaron bombardeos contra centros académicos y advirtieron que responderán con represalias directas contra universidades estadounidenses en la región.

Según reportes difundidos por medios internacionales, al menos 250 estudiantes y docentes murieron desde el inicio de la guerra, mientras que más de 600 instalaciones educativas fueron alcanzadas. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en la ciudad de Isfahán, donde la Universidad Tecnológica local denunció haber sido atacada por segunda vez desde el comienzo del conflicto. De acuerdo con un comunicado institucional, el bombardeo afectó edificios académicos y de investigación, provocando daños estructurales y dejando al menos cuatro heridos entre el personal.

Las autoridades universitarias señalaron que el ataque impactó en aulas, laboratorios y talleres, espacios clave para el desarrollo científico. La ofensiva, además, se produjo pocos días después del asesinato de un profesor vinculado a la institución, lo que, según fuentes iraníes, refuerza la percepción de una ofensiva dirigida contra la comunidad académica.

Desde Teherán, organismos oficiales y medios cercanos al gobierno calificaron los bombardeos como un intento deliberado de frenar el avance tecnológico del país. En esa línea, destacaron que los objetivos alcanzados no eran instalaciones militares, sino centros de investigación y formación. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, una de las instituciones más reconocidas del país en ingeniería y ciencias aplicadas, también habría sido alcanzada en ataques recientes. Este tipo de instituciones desempeña un rol central en el desarrollo tecnológico nacional, incluso en áreas estratégicas como la industria aeroespacial y la neurociencia.

La amenaza de Irán

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní emitió un duro comunicado en el que advirtió que todas las universidades estadounidenses e israelíes en la región de Asia Occidental serán consideradas "objetivos legítimos". El mensaje incluye una amenaza: Teherán podría atacar campus universitarios en represalia por la destrucción de instituciones iraníes. Además, instó a estudiantes, docentes y personal administrativo a mantenerse alejados de estas instalaciones para evitar víctimas.

El comunicado también establece un ultimátum al gobierno de Estados Unidos: si no condena los ataques a universidades antes de una fecha límite fijada por Irán, las represalias avanzarán.

La amenaza ya comenzó a tener efectos concretos. En el Líbano, la Universidad Americana de Beirut anunció que operará de manera remota durante los próximos días tras advertencias iraníes sobre posibles ataques a instituciones educativas vinculadas a Estados Unidos.