China protesta por la advertencia de EEUU sobre el cambio en las normas de seguridad en Hong Kong

FOTO DE ARCHIVO. Se observan dos cámaras de vigilancia a lo largo del paseo marítimo de Tsim Sha Tsui, mientras los rascacielos se alzan al otro lado del puerto Victoria en Hong Kong.

El máximo representante diplomático de China en Hong Kong se reunió ‌con la ‌alta representante diplomática de Estados Unidos en la ciudad para protestar contra una alerta pública estadounidense sobre las nuevas normas de seguridad en Hong Kong, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

En ​un comunicado ⁠publicado a última hora del sábado, ‌la oficina del Ministerio ⁠de Asuntos Exteriores chino ⁠en Hong Kong indicó que el comisario Cui Jianchun se reunió con la cónsul ⁠general de Estados Unidos, Julie ​Eadeh, el 27 de ‌marzo y expresó su "profundo ‌descontento y firme oposición", instó a Washington ⁠a que dejara de interferir "de cualquier forma" en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos ​internos de ‌China.

Hong Kong modificó este mes sus normas de aplicación del régimen de seguridad nacional, tipificando como delito, en casos de seguridad ⁠nacional, negarse a facilitar contraseñas u otra ayuda para el descifrado que permita acceder a un dispositivo electrónico.

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En respuesta a los cambios normativos, el Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong emitió una ‌alerta de seguridad el 26 de marzo, en la que se instaba a ponerse en contacto con el Consulado en caso de que ciudadanos estadounidenses ‌fueran arrestados o detenidos en relación con las nuevas normas de aplicación de la ‌seguridad.

"No comentamos ⁠los detalles de las actividades diplomáticas", dijo un portavoz del ​Consulado de Estados Unidos en respuesta a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters