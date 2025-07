El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, condenado a prisión.

La derecha de Estados Unidos salió en defensa de su histórico aliado colombiano, el ex presidente Álvaro Uribe, como pasó recientemente con Jair Bolsonaro y el juicio que enfrenta por golpismo en Brasil. Primero fue el secretario de Estado Marco Rubio. Aseguró que "el único delito del ex presidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria" y definió a la condena judicial de esta semana por manipulación de testigos como una consecuencia de una "instrumentalización" hecha por "jueces radicales". A él se sumaron después varios referentes del partido republicano, entre ellos el senador Rick Scott quien acusó a la Justicia colombiana de lanzar "una persecución" contra Uribe. En medio de la escalada de la tensión bilateral, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a responder: "Le solicito a la embajada de Estados Unidos en Colombia no entrometerse en la Justicia de mi país".

El senador Scott habló esta tarde en una entrevista al aire para la W Radio Colombia y confirmó que el sector hispano y conservador de los republicanos quiere dar pelea por Uribe en Estados Unidos. "Sería muy importante que los Estados Unidos y toda la comunidad internacional apoyen al ex presidente Uribe", aseguró y calificó esta decisión como una forma de "luchar por la democracia" en el país sudamericano que durante años fue el principal receptor de asistencia militar de Washington en el mundo. Hoy, sin embargo, Colombia está gobernada por Petro, un dirigente de izquierda, ex guerrillero y abiertamente crítico de la política de militarización de la seguridad interna de Colombia.

Por eso la actual rivalidad no se limita a una o dos figuras del espectro republicano en Estados Unidos. Antes de Scott se había metido de lleno el secretario de Estado. "La instrumentalización de la rama judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha establecido un precedente preocupante" en el país, denunció.

Como era de esperar, las declaraciones de Scott y Rubio despertaron enojos desde Bogotá, entre ellos el actual presidente Petro. "Le solicito a las asociaciones de jueces y trabajadore(a)s del poder judicial de los Estados Unidos solidarizarse con la justicia colombiana, hoy agredida por un gobierno extranjero", publicó el mandatario en el comunicado que difundió en X.

El comunicado que publicó la embajada de Colombia en Washington.

"Decenas de jueces magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico, y las relaciones del narcotráfico y el estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los Estados Unidos, para que, ahora, el gobierno de los Estados Unidos, venga a irrespetarla", concluyó además el jefe de Estado.

Poco antes, la embajada colombiana en Washington también había enviado una comunicación formal vía X. "Esta embajada reafirma los principios fundamentales que definen el orden democrático de Colombia, proporcionando contexto para promover una comprensión más clara del proceso institucional actualmente en curso", afirmaron.

¿Por qué condenaron a Uribe a prisión?

La Justicia colombiana condenó este lunes al ex presidente Álvaro Uribe por el delito de manipular testigos para vincular al senador de izquierda Iván Cepeda en acciones ilegales. Según concluyó la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, el ex mandatario y aún referente de la derecha de ese país, es responsable del delito de soborno ya que ofreció distintos tipos de beneficios a personas privadas de su libertad para que mintieran sobre el defensor de derechos humanos y actual aliado del presidente Gustavo Petro. La tensión política alrededor del juicio fue tan importante que unas horas antes de que se conociera la sentencia, la Corporación Jueces y Magistrados de Colombia había pedido medidas de protección para la magistrada a cargo del proceso y garantías de que se respetaría su decisión. Petro también pidió protección para la jueza a cargo.

Las reacción del trumpismo que apoya ciegamente a Uribe no se hizo esperar. Una de sus principales interlocutoras, la congresista María Elvira Salazar, opinó que hoy se "consumó una infamia" contra el ex presidente. "Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela", afirmó la congresista por Florida en X. Y cerró: "Desde Estados Unidos, alzamos la voz: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!".