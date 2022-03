Rusia acusa de "traidores" a quienes abandonaron el país en medio de la guerra con Ucrania

El vocero del gobierno ruso, Dmitri Peskov, criticó este jueves a los rusos que abandonan su cargo o el país en medio de su invasión a Ucrania. En su exposición, y en línea a las últimas declaraciones del mandatario, Vladimir Putin, el funcionario los calificó de "traidores".

"En esos tiempos difíciles y en condiciones de tanta responsabilidad, en situaciones de extrema exaltación emocional, muchas personas hacen visible su esencia, y muchos se comportan como traidores, que es como los llamamos en ruso", declaró Dmitri Peskov según consignó la agencia de noticias rusa Sputnik. El vocero de la Federación Rusa consideró que estas personas: "Desaparecen de nuestra vida, algunos abandonan sus cargos, otros dejan la vida laboral activa, otros más se van del país y se trasladan a otros Estados".

En esa línea, aseguró que "así es como se realiza la purificación" de la que habló ayer el mandatario ruso, y agregó que otros "infringen la ley y reciben un castigo de acuerdo a las decisiones judiciales".

Este miércoles, Vladimir Putin criticó en duros términos a quienes se oponen a la guerra. Los calificó como "gente dispuesta a aliarse con los enemigos del país para destruirlo". "Los rusos sabrán cómo ocuparse de ellos", advirtió y agregó que se trata de una necesaria “autopurificación de la sociedad”, un lenguaje que fue criticado por las potencias occidentales, por tener resonancias totalitarias.

Rusia rechaza fallo de máxima corte de la ONU que ordena suspender su ofensiva en Ucrania

En la misma exposición, el vocero del Gobierno Ruso, Dmitri Peskov, expresó el rechazo del país ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de ordenar a Moscú poner fin inmediatamente a sus operaciones militares en Ucrania. "No podemos tomar en cuenta esta decisión", determinó el funcionario, según consignó la agencia AFP.

El tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos, actuó luego de una solicitud de Ucrania, cuyas autoridades se felicitaron este miércoles por "una victoria de la justicia y de Ucrania", tras la decisión. Los veredictos de la CIJ, que entiende en disputas entre Estados de la ONU, son de obligatorio cumplimiento y la apelación no es posible, pero el tribunal no tiene, per se, cómo forzar a que se respeten y Rusia no se demoró en negarse a comparecer en las audiencias.

Con información de Télam