El G7 impuso sanciones al oro de Rusia en el primer día de la cumbre

A pocas horas de comenzado el encuentro internacional, los países anunciaron un embargo para el oro ruso, una de las principales fuentes de exportación de ese país.

El Grupo de los Siete países (G7) más industrializados anunciaron este domingo nuevas sanciones contra Rusia, en el primer día de una cumbre que tiene como objetivo analizar el impacto de la guerra en Ucrania. El presidente Joe Biden elogió la unidad mantenida entre las potencias frente a Rusia y adelantó que el grupo embargará en los próximos días el oro ruso, una de las principales fuentes de exportación del país gobernado por Vladimir Putin.

El objetivo del encuentro era abordar las crisis inflacionaria y alimentaria internacional causada por el conflicto, aunque a las pocas horas de comenzado ya se anunciaron nuevas sanciones contra Moscú, que más temprano bombardeó Kiev horas antes de que comenzara la cumbre. "Juntos, el G7 anunciará que prohibiremos el oro ruso, una de las principales fuentes de exportación, lo que privará a Rusia de miles de millones de dólares", tuiteó esta mañana el presidente estadounidense Joe Biden.

Reunidos en el hotel Schloss Elmau, un castillo de los Alpes bávaros construido en 1916, el presidente estadounidense y los demás líderes abordarán el impacto del conflicto durante los próximos días. "Estas medidas golpearán directamente a los oligarcas rusos e impactarán en el centro de la maquinaria de guerra de Putin", subrayó el primer ministro británico Boris Johnson sobre la primera de las decisiones tomadas. La negativa de los países del G7 a importar oro de Rusia la privará de unos 19.000 millones de dólares al año, de acuerdo al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

Biden dijo que el G7 "trabajará" en los problemas que acompañan a la guerra, y el jefe de Gobierno alemán, Olaf Scholz, le respondió que Rusia "nunca" esperó que se mantuvieran tan juntos. Sin embargo, en otro salón del castillo, el primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió a puertas cerradas con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien favorece negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, y le advirtió que no era momento de buscar una solución negociada a la guera, informó un vocero del Gobierno británico.



"Tenemos que asegurarnos de que permaneceremos juntos. Vamos a seguir trabajando en los desafíos económicos que enfrentamos y creo que vamos a superar todo esto", dijo Biden en una reunión con Scholz previa al arranque de la cumbre en el castillo de la sureña región alemana de Baviera. "Debemos permanecer unidos porque Putin ha estado contando, desde el principio, con que la OTAN y el G7, de alguna manera, se iban a dividir, pero no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer", dijo Biden.

Inversiones para infraestructuras

Los países del G7 pusieron en marcha tambié un gran programa de inversiones de 600.000 millones de dólares para países en desarrollo, pensado para responder a las grandes obras financiadas por China.

"Con los socios del G7, buscamos movilizar 600.000 millones de dólares hasta 2027 para inversiones mundiales en infraestructuras", declaró la Casa Blanca poco antes de un discurso de Biden, en el que reveló esta propuesta.

El G7 "se dio como ambición hacer en el mundo una mejor oferta en materia de inversión en las infraestructuras", subrayó el canciller alemán Olaf Scholz, quien presentó el proyecto al lado del presidente estadounidense.

Con información de Télam