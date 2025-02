Otro seguidor de Trump en la región: el presidente de Ecuador impuso aranceles del 27% a México

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa

El presidente de Ecuador Daniel Noboa anunció este lunes que impondrá aranceles a los productos importados desde México, en una copia de lo que había anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que hoy dio marcha atrás. En X, el presidente que se someterá a elecciones el próximo domingo fundamentó la decisión en la negativa del país que conduce Claudia Sheinbaum de firmar un acuerdo de Libre Comercio. Hasta el momento, no hubo respuesta de su par mexicana.

"Como demostramos estos días, el Nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso", comenzó su mensaje en la red social y definió: "Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México. Pero, hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores".

El Presidente había anunciado este domingo que sí llegó a un acuerdo comercial con Canadá después de "meses de intensas negociaciones", al parecer con México no tuvo esa sintonía. Noboa destacó que el pacto con Canadá no es "solo un tratado" sino que es una "victoria". "Es una puerta abierta a nuevas oportunidades, más inversión y empleo para miles de ecuatorianos. Con hechos, no con palabras, estamos haciendo realidad lo que otros solo intentaron", festejó Noboa que encabeza todas las encuestas frente a la correísta Luisa González.

Guerra comercial: Estados Unidos llegó a un acuerdo con México y suspenderá los aranceles

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le declarara la guerra comercial a México por el ingreso de fentanilo a territorio estadounidense, el mandatario cedió ante el pedido de Sheinbaum de instalar una mesa de diálogo y anunció este lunes que deja la medida en "pausa". Trump había adelanto que los aranceles previstos eran del 25%, bastante similares a los que terminó aplicando Daniel Noboa.

De esta manera, México se comprometió a enviar "de forma inmediata" a 10 mil agentes más de su Guardia Nacional a la frontera. Según Trump, este refuerzo de seguridad servirá para combatir el flujo de "inmigrantes ilegales" y el tráfico de drogas por la frontera sur, especialmente el fentanilo. En tanto, Washington se comprometió a ayudar a combatir el tráfico de armas que llegan al país latinoamericano desde su vecino del norte.

