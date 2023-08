Suspendieron la personería al partido del presidente electo de Guatemala, sin afectar la elección

El Tribunal Supremo Electoral suspendió provisionalmente y sin afectar el resultado de la elección al Movimiento Semilla, partido que llevó como ganador a Bernardo Arévalo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala suspendió este lunes provisionalmente la personería jurídica del Movimiento Semilla (MS), el partido del presidente electo Bernardo Arévalo, y aclaró que la medida "no afecta ni deja en suspenso" el resultado de los comicios que lo consagraron como el próximo gobernante del país.

La decisión fue adoptada por el Registro de Ciudadanos del TSE, a raíz de una denuncia anterior al balotaje del 20 de este mes, según la cual el MS cometió el delito de lavado de activos al pagar una suma equivalente a 22.300 dólares por las firmas de ciudadanos que necesitaba para inscribirse legalmente. El titular del Registro, Ramiro Muñoz, explicó que accedió a suspender la personería del MS debido a que ya se celebró la segunda vuelta electoral, que Arévalo ganó con cerca de 60% de los votos.

La Corte de Constitucionalidad -máximo tribunal del país- y el Tribunal Supremo habían dicho en el momento de la denuncia que no se podía retirar la personería al partido con el proceso electoral en marcha y hasta que no concluyera. Muñoz subrayó que la medida adoptada "no afecta ni deja en suspenso" el resultado del balotaje, pese a que la decisión fue anunciada poco antes de que el TSE oficializara los guarismos, según la agencia de noticias Europa Press.

Más temprano, la Corte de Constitucionalidad denegó a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, un pedido de amparo que buscaba detener las protestas que demandan su renuncia. "Esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional", indicó el tribunal en una resolución que rechazó la petición de Porras, interpretada por varios sectores como una forma de tratar de censurar las críticas a su gestión. La Corte destacó que "el derecho de manifestación" ha sido ejercido "por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público (Fiscalía)", según la agencia AFP.

Porras pidió protección el viernes a la Corte Constitucional por sentirse agraviada en redes sociales y por las protestas en las que se exige su renuncia tras haber abierto una investigación en plena campaña electoral al MS. Según Porras, incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de personajes "corruptos" de Centroamérica, las manifestaciones y los mensajes en redes sociales en Twitter, constituyen actos de "obstrucción a la justicia" y limitan "el ejercicio de la persecución penal".

La Fiscalía también impulsó allanamientos al TSE, que se negó a suspender al MS, como lo ordenó un juez a pedido del fiscal especial Rafael Curruchiche, después de que Arévalo diera la sorpresa el 25 de junio al colarse al balotaje presidencial que ganó el 20 de este mes a la ex primera dama Sandra Torres.

"La fiscal general pretende que el poder público vulnere los derechos de las personas, entre ellos el de la libertad de expresión, asociación y manifestación", aseguró el domingo el director de Acción Ciudadana, capítulo local de la ONG Transparencia Internacional, Edie Cux, al accionar en la CC contra el pedido de Porras.

Los reclamos de renuncia se han extendido a Curruchiche y a la fiscal Cinthia Monterroso, también considerados "corruptos" por Washington. Las manifestaciones se producen en el marco de la petición realizada por el Ministerio Público al Congreso para la suspensión del MS.

Con información de Télam